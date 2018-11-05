E-5 karayolunda terör estiren maganda yakalandı

Magandaya para cezası kesildi.

E-5 karayolu Zeytinburnu mevkiinde bir maganda, trafikte seyir halindeyken kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açmıştı. Aynı maganda karayolunun birçok noktasında trafikteki araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medyada yapılan çalışmaların ardından plakası tespit edilen maganda kısa sürede yakalandı.

Bin 2 lira para cezası kesildi

Şubeye götürülen 28 yaşındaki G.K.'ye, “Trafiği tehlikeye sokmak ve birden fazla şerit değiştirmek” suçundan bin 2 lira idari para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından maganda adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi.