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E-5 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Bahçelievler E-5 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler E-5 karayolunda öğle saatlerinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, önünde seyreden araca çarptı. 4 aracın daha karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

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