İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

E-5 Otoyolunda motorize polis ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

E-5 Otoyolu Çağlayan Mevki’inde motorize polis ekipleri kaza yaptı, 2 polis hafif yaralandı.

E-5 Otoyolu Çağlayan Mevki'inde motorize polis ekipleri kaza yaptı, 2 polis hafif yaralandı.


E-5 Otoyolu Çağlayan Mevki'inde sabah saatlerinde meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Motorize polis ekipleri E-5 Otoyolunda Ankara istikametine doğru gittiği sırada önlerinde seyreden midibüsün arka kapısı aniden açıldı. Biranda durmayı başaramayan polis ekipleri midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 polis hafif yaralandı.


Kazayı gören sürücüler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralı polislerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı polisler tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.