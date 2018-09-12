E-5 Otoyolunda motorize polis ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

E-5 Otoyolu Çağlayan Mevki’inde motorize polis ekipleri kaza yaptı, 2 polis hafif yaralandı.
E-5 Otoyolu Çağlayan Mevki'inde motorize polis ekipleri kaza yaptı, 2 polis hafif yaralandı.
E-5 Otoyolu Çağlayan Mevki'inde sabah saatlerinde meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Motorize polis ekipleri E-5 Otoyolunda Ankara istikametine doğru gittiği sırada önlerinde seyreden midibüsün arka kapısı aniden açıldı. Biranda durmayı başaramayan polis ekipleri midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 polis hafif yaralandı.
Kazayı gören sürücüler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralı polislerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı polisler tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldı.