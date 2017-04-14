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14 Nisan 2017 12:07

E-5 ve TEM’in altına otopark geliyor

Yeni otopark yönetmeliği İstanbul’un trafik sorununa can simidi olacak.

E-5 ve TEM’in altına otopark geliyor

14 Nisan 2017 12:07

D-100 karayolu (E-5) ve TEM otoyollarının altı otoparka dönüştürülecek. Bununla birlikte sorunu kökten çözmek amacıyla şehir meydanlarının altına da otopark yapılması gündemde. Ayrıca her daireye bir otopark zorunluluğu da gelecek.


İstanbul’da yaşanan trafik sıkıntısıyla birlikte ortaya çıkan otopark sorunu her geçen gün katlanarak artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu soruna çözüm bulmak için yeni otopark yönetmeliği hazırladı. Yönetmelikte öne çıkan ise şehirlerde ki önemli meydanların, İstanbul’da E-5 (D-100 karayolu) ve Tem’in altına otopark yapılacak olması. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle artık her daireye b,ir otopark zorunlu olacak. Yönetmelikle birlikte araçların yerin altına inip insanların ve hareket halindeki araçların yerin üstünü kullanılması amaçlanıyor.


“E-5 ve Tem’in altını otoparka dönüştürmeyi düşünüyoruz”


Otopark yönetmeliğinin hazır olduğunu kurumların görüşüne sunulduğunu söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “ Keçiören ve Tuzla’da pilot uygulama yapıyoruz. Yeni binalarda her daireye mutlaka bir tane otopark yapılma şartı getiriyoruz. Bu pilot uygulamalarla birlikte hazırladığımız taslak yönetmeliğimizde yaşayacağımız sıkıntıları da görmek istiyoruz” dedi. Meydanların altını otoparklara dönüştürmek istediklerini belirten Öztürk, tren yollarının altını İstanbul’daki E-5’in, TEM yolunun altını otoparka dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi. Öztürk, bu sayede ulaşım aksinde merkez taşımacılığının güçlendirilmesini de hedeflediklerini aktardı.


“Apartman tipli otoparklar geliyor”


Otopark sanayi sektörünü de doğurmak istediklerini ifade eden Öztürk, “Arabalar çoğu yerde yerin altına inecek. Yerin üstünde artık insanların ve hareket halinde olan arabaların kullanılmasını sağlayacağız. Bu otopark yönetmeliği otoparklara giriş çıkışlar standartları ne olacak, apartman tipli otoparklar geliyor. Yani böyle varacaksınız kapıya arabanızı vereceksiniz. Arabanız asansörle ilgili kata çıkacak, siz gelmeden önce mesaj çekeceksiniz otoparka arabanız kapıya gelecek” diye konuştu.


“Binayı inşa eden otoparkı da yapacak”


Yeni yönetmelik için Japonya’yı incelediklerini bildiren Prof. Dr. Öztürk, “Özellikle bu konuyla ilgili 10’a yakın arkadaşımızı Japonya’ya gönderdik. Fransa’ya, Paris’e gönderdik. Çünkü bizim şehirlerimize benzer ülkelerden biride Fransa’dır. Tüm bunları değerlendirdik kendi yaşadığımız sıkıntıları düşündük. Artık otoparkları binayı yapan yapacak. Altını çizerim belediyelere para aktarma sistemi kademeli olarak ortadan kalkıyor” dedi,


“Belediye ve özel sektör birlikte çalışacağız”


Her daireye bir otoparkın şart olduğunun altını çizen Prof. Dr. Öztürk, evde iki araba, üç araba varsa o zaman yakın alan hinterlantta o arabalarla ilgili mutlaka o alanda otopark oluşturma ve meydana getirme şartlarını de getirdiklerini ifade etti. Prof. Dr. Öztürk bu uygulamayı belediye ve özel sektörlerle birlikte oluşturacaklarının da altını çizdi.


İstanbul’da 4 milyona yakın araç bulunuyor


Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre; İstanbul’da trafiğe kayıtlı 3 milyon 881 bin 877 araç bulunuyor.




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