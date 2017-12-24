E-5’te bariyere çarpan araç yan yattı: 1 yaralı

Aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 06.15 sıralarında D100 karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PMJ 91 plakalı otomobil sürücüsü N. C.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Bariyere çarpan araç yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü N. C.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü kontrol amaçlı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Araç çekici yardımıyla çekildi. Kaza nedeniyle bir müddet yolda trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.