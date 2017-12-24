Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 07:37

E-5’te bariyere çarpan araç yan yattı: 1 yaralı

E-5 Haliç Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarpan araç yan yattı.

E-5’te bariyere çarpan araç yan yattı: 1 yaralı

24 Aralık 2017 07:37

Aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.


Kaza, 06.15 sıralarında D100 karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PMJ 91 plakalı otomobil sürücüsü N. C.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Bariyere çarpan araç yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü N. C.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü kontrol amaçlı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Araç çekici yardımıyla çekildi. Kaza nedeniyle bir müddet yolda trafik akışı tek şeritten sağlandı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
11
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç