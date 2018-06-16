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16 Haziran 2018 05:12

E-5’te kaza... Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

E-5 Florya Kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazası sonrasında araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı.

E-5’te kaza... Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

16 Haziran 2018 05:12

Sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kaza yapan araç kaldırılırken arkadan gelen başka bir otomobil temizlik aracına çarpıp kaçtı.


Kaza, 03.00 sıralarında E-5 Florya Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SR 3529 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce aynı yönde seyreden 34 GHN 31 plakalı otomobile çarptıktan sonra orta bariyerlere sonra da yan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü K.S. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan K.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi


Kaza haberini alan sürücünün yakınları hemen olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları K.S’nin durumu hakkında bilgi aldı. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan yakınları birbirine sarılarak birbirini teselli etti.



Kaza kaldırılırken hızla gelen araç temizlik aracına çarptı


Kaza sonra otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken aynı yönden hızla gelen başka bir araç temizlik aracına çarptı. Temizlik aracına çarpan araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinden kaçan aracı yakalamak ve kaza için çalışma başlatıldı.




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