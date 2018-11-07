E-5'te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza nedeniyle motosiklet kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileri fırladı.

Kaza, 00.15 sıralarında E-5 Küçükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden 22 AB 460 plakalı motosiklet kaza yaptı. Kaza sonrası motosiklet üzerinde bulunan İbrahim Yıldız(29) ve Zeki K. yere savruldu. Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede İbrahim Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Zeki K. Olay yerine gelen ambulans ile çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet kaza yerinden 100 metre fırladı

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede olası başka bir kazayı önlemek için önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İbrahim Yıldız'ın cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle motosiklet kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileri fırladı.

Uzun trafik kuyruğu oluştu

Kaza nedeniyle E-5 Edirne istikametinde uzun trafik kuyruğu oluştu. Kaza nedeniyle trafik akışı bir müddet tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan motosiklet ve İbrahim Yıldız'ın cenazesinin kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.