E-5'te otomobil takla attı: 1 yaralı

İstanbul'da E-5 karayolunda bir otomobilin önünde seyreden araca çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E-5'te yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 23.15 sıralarında E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Can Ö. yönetimindeki 34 HL 9359 plakalı otomobil, Ankara istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak Semih V. yönetimindeki 34 NC 2988 plakalı araca çarparak takla attı. Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Can Ö. araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Kadir Can Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı güvenlik önlemi alarak trafiğin 2 şeritten akışını sağladı. Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.