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27 Mayıs 2018 07:14

E-5’te sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

Kadıköy’de E-5 üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi araçta sıkışarak ağırı yaralandı.

E-5’te sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

27 Mayıs 2018 07:14


Kaza, 06.30 saatlerinde Kadıköy, E-5 Göztepe Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serkan A. Yönetiminde ki 07 AB 417 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından yaya merdivenlerine vurdu. Kazada sürücü Enes A. araçta sıkıştı.


BAYGIN HALDE ARAÇTAN ÇIKARTILDI


Olayı gören çevrede ki vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Enes A.’yı sıkıştığı araçtan yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından baygın halde çıkarttı.


DURUMU AĞIR


Olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından Enes A. Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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