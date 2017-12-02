E-5’te trafiği felç eden kaza

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç devrilirken yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, 08.00 sıralarında D100 Karayolu Küçükçekmece Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JA 9300 plakalı otomobil arıza nedeniyle otoyolda durdu. Park halindeki araca bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç devrildi. Kaza ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Yusuf Coşkun ve Ünal Ünlü’ye ilk müdahalenin ardından yaralılar Sadık Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yolda trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar yoldan çekilene kadar trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.