E-5'te trafik var diye geri geri gittiler

İstanbul Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda sabah saatlerinde yoğun trafiği gören araç sürücüleri, trafikten kaçmak için E-5'te geri geri giderek yan yola girdi. Sürücülerin trafiği tehlikeye attığı anlar kameralara yansıdı.

Sabah saatlerinde Küçükçekmece E-5 yolu üzerinde yoğun trafik oluştu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler ise çözümü E-5'te geri geri giderek yan yola girmekte buldu. Trafik yoğunluğuna takılmamak için trafiği tehlikeye atan araç sürücüleri bu kadarına da pes dedirtti. Peş peşe geri geri giden araçlar saniye saniye kaydedildi.