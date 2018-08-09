Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 07:10

E-5’te zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

E-5 Çağlayan mevkiinde meydana gelen meydana gelen maddi hasarlı kaza raporunu tutan iki aracı gören bir araç ani fren yaptı.

E-5’te zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

09 Ağustos 2018 07:10

Ani fren yapan araca çarpan araç daha sonra 2 araca çarptı. Toplam 6 aracın karışmış olduğu kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.


Kaza, 05.00 sıralarında E-5 Çağlayan Adliyesi mevkiinde Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TFK 01 plakalı taksi ile 34 HE 3736 plakalı araç maddi hasarlı kaza yaptı. Maddi hasarlı kaza yapan araçlar emniyet şeridine alınarak kaza tutanağı tutulmaya başlandı. Kazayı gören bir araç yavaşladı. Yavaşlayan aracı son anda fark eden 34 GZ 8204 plakalı otomobil duramayarak araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç 2 araca daha çarptı. Daha sonra bariyerlere çarpan araç durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Araç içinde bulunan Abdurrahman Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.



Uzun trafik kuyruğu oluştu


Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdurrahman Koç’un cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan 6 araç çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç