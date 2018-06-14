E. Coli bakterisi Inflamatuar bağırsak hastalığını tetikliyor

Coli bakterisinin Inflamatuar bağırsak hastalığını tetiklediğini söyledi.

Beykent Üniversitesi Akademisyen Uzman Biyolog Semra Esen, “İnflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) terimi, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi sindirim sistemindeki kronik inflamasyon ile gözlenen hastalıkları tanımlamaktadır. IBD’nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, araştırmacılar, bağışıklık sisteminin sindirim sistemine aşırı tepki göstermesinden kaynaklandığını ve bunun iltihaplanmaya neden olduğunu düşünmekteler” dedi.

Bağışıklık sistemi tepkisinin, hastalığa genetik olarak yatkın olan kişilerde meydana gelme eğiliminde olduğunu ifade eden Esen, “Ancak, bu bağışıklık yanıtını tetikleyen çevresel faktörler de vardır ve bu faktörler net olarak bilinmemektedir. Amerika Birleşik Devletleri`nde bulunan Brigham ve Kadın Hastanesi (BWH) ile işbirliği içinde çalışan Birleşik Krallıktaki John Innes Center’daki araştırmacılar, Microcin B17 adı verilen bir toksinin yan ürünlerinin IBD’de enflamasyona neden olabileceğini düşünmektedir. Microcin B17, insan ve diğer hayvanların bağırsaklarında bulunan E. coli (Escherichia coli) tarafından üretilmektedir. E. coli bağırsaktaki diğer bakterilerle savaşmak için microcin B17 üretir, böylece hayatta kalabilir. E.Coli kendini korumak için bu toksini salgılarken bizlerin IBD olmasına neden olabilir” diye konuştu.

Bilim insanlarının, Microcin B17’nin in vivo olarak bağırsak iltihabını indüklediğini bulduklarını kaydeden Esen, “Bu enflamasyon CD1d proteinlerine bağımlı olabilir diye düşünüyorlar. CD1d proteinleri, birincil olarak lipit ve glikolipid yapıdaki antijenleri bağışıklıkta önemli rol oynayan beyaz kan hücresi T hücrelerine sunumunda aracılık eden moleküllerdir. Bu buluş bilim insanlarının bağırsakta bulunan bakterilerin aslında sağlığımıza ne kadar çok etkisinin olduğunu gösterdikleri bir başka kanıttır” açıklamalarında bulundu.