Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 11:39

E. Coli bakterisi Inflamatuar bağırsak hastalığını tetikliyor

Uzman Biyolog Semra Esen E.

E. Coli bakterisi Inflamatuar bağırsak hastalığını tetikliyor

14 Haziran 2018 11:39

Coli bakterisinin Inflamatuar bağırsak hastalığını tetiklediğini söyledi.


Beykent Üniversitesi Akademisyen Uzman Biyolog Semra Esen, “İnflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) terimi, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi sindirim sistemindeki kronik inflamasyon ile gözlenen hastalıkları tanımlamaktadır. IBD’nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, araştırmacılar, bağışıklık sisteminin sindirim sistemine aşırı tepki göstermesinden kaynaklandığını ve bunun iltihaplanmaya neden olduğunu düşünmekteler” dedi.


Bağışıklık sistemi tepkisinin, hastalığa genetik olarak yatkın olan kişilerde meydana gelme eğiliminde olduğunu ifade eden Esen, “Ancak, bu bağışıklık yanıtını tetikleyen çevresel faktörler de vardır ve bu faktörler net olarak bilinmemektedir. Amerika Birleşik Devletleri`nde bulunan Brigham ve Kadın Hastanesi (BWH) ile işbirliği içinde çalışan Birleşik Krallıktaki John Innes Center’daki araştırmacılar, Microcin B17 adı verilen bir toksinin yan ürünlerinin IBD’de enflamasyona neden olabileceğini düşünmektedir. Microcin B17, insan ve diğer hayvanların bağırsaklarında bulunan E. coli (Escherichia coli) tarafından üretilmektedir. E. coli bağırsaktaki diğer bakterilerle savaşmak için microcin B17 üretir, böylece hayatta kalabilir. E.Coli kendini korumak için bu toksini salgılarken bizlerin IBD olmasına neden olabilir” diye konuştu.


Bilim insanlarının, Microcin B17’nin in vivo olarak bağırsak iltihabını indüklediğini bulduklarını kaydeden Esen, “Bu enflamasyon CD1d proteinlerine bağımlı olabilir diye düşünüyorlar. CD1d proteinleri, birincil olarak lipit ve glikolipid yapıdaki antijenleri bağışıklıkta önemli rol oynayan beyaz kan hücresi T hücrelerine sunumunda aracılık eden moleküllerdir. Bu buluş bilim insanlarının bağırsakta bulunan bakterilerin aslında sağlığımıza ne kadar çok etkisinin olduğunu gösterdikleri bir başka kanıttır” açıklamalarında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç