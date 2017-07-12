E-posta pazarlama platformu INBOX’ın Kurucusu Emin Onur Genç, şirketlerin kendi ve potansiyel müşterileriyle birebir iletişime geçmek amacıyla kullandığı e-posta pazarlama yönteminde çeşitli hatalardan kaynaklı liste kayıplarının yaşandığını söyledi. ’Ne kadar çok e-posta adresi, o kadar çok getiri’ düşüncesiyle hareket eden firmaların, doğru veya geçerliliği olmayan adreslere ya da izinde olan kişilere gönderilen e-postalar nedeniyle tüm kampanyayı riske atabildiğine dikkat çeken Genç, “Örneğin 10 bin kişilik bir listeye gönderim yapıldığında, bunların yüzde 10’una karşılık gelen bini hatalı olabiliyor. Hatalı e-posta adreslerine yapılan gönderimler nedeniyle doğru adreslere yapılacak olanlar da olumsuz yönde etkileniyor. Dünyada e-posta konusunda bir otorite olarak bilinen ReturnPath’in raporuna göre listede yüzde 10 oranında hatalı e-posta adresi olduğunda, e-postaların yüzde 44’den fazlasına ulaşmayacağı gözler önüne seriliyor” dedi.

Popülerliği gün geçtikçe artan e-posta pazarlama yönteminin, birçok ülkenin yanı sıra özellikle ABD gibi teknolojiyle içli dışlı ülkelerde uzun yıllardır kullanıldığından bahseden Genç,”Ancak en çok yaşanan ‘geçersiz e-posta’ sorununun önüne bir türlü geçilemiyor. Dolayısıyla birçok firma, istemeden de olsa geri dönüşü olmayan yatırımlarda bulunabiliyor. Bu kapsamda e-posta pazarlama platformu INBOX, kullanıcılara sunduğu e-posta doğrulama sistemi INBOXverify ile tüm bu olumsuzlukların önüne geçilebilmesine olanak tanıyor” diye konuştu.

“Artık hatalı e-posta gönderimleri olmayacak”

Dijital dünyanın en eski iletişim aracı olan e-posta’nın, günümüz ve geleceğin en önemli iletişim kanallarından biri olduğunu vurgulayan Emin Onur Genç, son yılların en fazla kullanılan dijital pazarlama yöntemlerinden biri haline gelen e-posta pazarlama ile artık hatalı gönderimlerin olmayacağını belirtti. Yılların deneyimi ve pazarın ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli çalışmalarda bulunduklarını belirten Genç, e-posta ulaşılabilirlik oranının daima yüksek olması için geliştirdikleri e-posta doğrulama sistemi INBOXverify’dan bahsetti. Genç, “Düzenli olarak kontrol edilmeyen hiçbir e-posta listesi temiz olmuyor. Dolayısıyla e-posta gönderimi yapılan listelerde doğal yollarla her yıl yüzde 30’luk kayıp yaşanıyor. Bu nedenle uzun zamandır profesyonel temizleme işlemi uygulanmayan listeler, INBOXverify ile kolayca kontrol edilebiliyor. Bu kapsamda bir adım daha ileriye giderek dünyada ilk kez dileyen herkese useinbox.com/tr adresi üzerinden liste analizi özelliğini ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu hizmet, listelerin yapay zeka yoluyla segmente edilebilmesini sağlayarak buna uygun tahmini sonuçlar veriyor. Böylece liste temizleme işlemine ihtiyaç olup olmadığı görülebiliyor” dedi.

“INBOXVerify ile yüzde 98 temiz listeler”

Liste temizleme işlemi yapılmadan e-posta pazarlama yönteminden faydalanmaya başlamanın aslında hiç ulaşılamayacak kişiler için büyük paketler satın almak anlamına geldiğini belirten Genç şunları kaydetti: “Liste temizleme işlemi ekstra bir masraf değil, uzun vadede daha az yatırımla daha çok getirisi olan bir işlem. Sistem ile temizlenen listeler en az yüzde 98 oranında gönderime hazır oluyor. İçerisinde artık kullanılmayan (sunucu tarafından cevap alınamayan) tüm e-postalar temizlenerek, maksimum erişimi sağlayacak bir gönderime hazır hale geliyor. Sistemi kullanmak da oldukça basit. Listeyi sisteme yüklüyor, takibinde otomatik olarak ücretsiz analizin yapılmasının ardından sistem size listenizin ne düzeyde kirli olduğuna dair tahmini bir bilgi veriyor. Bu bilgiye istinaden isterseniz temizleme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz”.