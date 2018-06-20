E-spor bilet geliri 32 milyon dolar arttı

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, e-spor’a yönelik yapılan detaylı araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü verilerinin yanı sıra medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, e-spor bilet gelirlerinin 2016 yılına göre 32 milyon dolar artış göstererek 59 milyon dolara ulaştığı görüldü. Bunun yanı sıra, 2017 yılında yapılan tüm e-spor etkinliklerinde toplam ödül tutarının ilk defa 100 milyon doları aşarak 112 milyon dolar seviyesine yükseldiği belirlendi. Dijital oyun pazarı içinde dünyada ilk 20 içerisinde yer alan Türkiye’nin e-spor taraftarı ise 4 milyon olarak tespit edildi.

Küresel e-spor gelirleri 2018 yılı sonunda yüzde 38,2 artacak

Ajans Press ve ITS Medya’nın gerçekleştirdiği incelemede e-sporun medya karnesi de belli oldu. Gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde,2016-2018 yılları arasında e-sporu konu alan 3 bin 186 haber yansıması tespit edildi. Elde edilen veriler neticesinde, e-spor’un küresel ölçekte büyük bir pazara sahip olduğu gözler önüne serildi. 2018 yılı sonunda ise e-spor gelirlerinin artacağı düşünülürken, yüzde 38,2 yükselerek 906 milyon dolara ulaşacağı öngörüldü. Bununla beraber markaların e-spor endüstrisine 694 milyon dolar yatırım yapması ile birlikte, 2021 yılına kadar yatırımların 1,4 milyar dolara ulaşması ve toplam e-spor gelirlerinin yüzde 84’ünü oluşturması beklenen tespitler arasında yer aldı. E-spor’un olumlu ve olumsuz yanlarına dikkat çeken raporda, eğitim materyali olarak kullanılması, yabancı dil öğrenmeye etkili olması, strateji geliştirme ve hızlı karar verebilme becerisini geliştirmesi artı yönleri olarak verildi. Olumsuz yönleri ise; dil gelişiminde aksama, duygu kontrolünde zorluk, asosyalleşme ve obezite şeklinde belirtildi.

Rapor, e-spor’un profesyonelleşerek internet kafelerden çıkıp stadyumlara taştığını vurguladı. Profesyonel olarak e-spor yapanların ise ne kadar ağır bir antrenman programına sahip oldukları ve disiplinli bir hayat yaşadıkları belirlendi. Taraftarlarına bakıldığında da geleneksel spor taraflarına kıyasla daha sosyal ve centilmen oldukları görüldü.