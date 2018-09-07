e-ticaret girişimlerinin yüzde 79’u, son bir yılda gelirlerini artırdı

Öte yandan, küresel e-ticaret devi Amazon’un Türkiye’ye gelişini heyecanla bekleyen katılımcıların yüzde 87’si, Amazon Türkiye’de mağaza açtığını veya açmak istediğini belirtiyor.

İnternet üzerinden satış yapan girişimcilerin e-ticaret operasyonlarını tek bir noktadan yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı e-ticaret çözümü Dopigo, 150’den fazla e-ticaret girişimcisinin katılımıyla ikinci kez gerçekleştirdiği ’E-Ticaret Görünüm Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Yüzde 83’ü son 5 yıl içinde e-ticarete katılan girişimcilerden alınan bilgiler; sektörün 2018’in ilk 6 ayındaki performasını ve yılın geri kalanına ilişkin ticari beklentileri gözler önüne serdi.

e-ticaret girişimlerinin yüzde 79’u gelirlerini geçen seneye göre artırdı

Araştırmaya katılanlardan, ekonomik risklerin arttığı geçmiş 6 ayda yaptıkları yatırımları değerlendirmelerini istendi. 2018’in ilk yarısında e-ticaret girişimcilerinin yüzde 76’sı yeni satış kanallarını kullanarak, yüzde 54’ü yeni ürün fikirleri bularak, yüzde 24’ü ofis, mağaza ve depo yatırımı yaparak, kalanı ise yeni teknoloji satın alımlarıyla büyüme yoluna gitti. 2017 yılının verileriyle karşılaştırıldığında; yeni teknoloji satın alımlarında ve yeni çalışanları işe alma oranlarında ciddi bir küçülme görüldü. Yatırımların geri dönüşüne bakıldığında; girişimcilerin yüzde 40’ı yaptığı yatırımdan daha az, yüzde 28’i yatırımın iki katından fazla, yüzde 7,4’ü ise 5 katından fazla kazanç elde ettiğini belirtti.

Yılın ilk yarısında e-ticaretten elde ettikleri gelirleri de değerlendiren katılımcıların yüzde 79’u, önceki seneye göre gelirlerinin artığını açıklarken; yüzde 13,5’i gelirlerinde düşüş olduğunu, yüzde 7,5’i ise gelirlerinin aynı kaldığını ifade etti. Fiziksel, toptan ya da e-ticaret satış kanallarından elde edilen gelirler karşılaştırıldığında, araştırmaya katılanların yüzde 71’i en çok geliri e-ticaret üzerinden sağladıklarını belirtti. Fiziksel mağazalardan daha çok kazananların oranı yüzde 18, gelirlerinin çoğu toptan satışlardan gelenlerin oranı ise yüzde 11 oldu.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 55’i, 2018 yılının ilk 6 ayında e-ticaretteki ortalama faaliyet büyüklüklerinin yüzde 10’dan fazla arttığını söyledi. Girişimcilerin yüzde 80’i ise tüm ekonomik koşullara rağmen gelecek 6 ayda e-ticaret faaliyetlerinde artış bekliyor.

e-ticaret için saatli bomba: Döviz kuru

e-ticaret girişimcilerinin 2017 yılındaki ortak problemleri sırasıyla paketleme, fatura kesme, stok takibi ve ürün araştırmaydı. 2018’in ilk 6 ayında yaşanan en büyük sıkıntı ise son dönemdeki hareketli döviz kurlarının etkisiyle ürün fiyatlandırması oldu. Bunu paketleme, ürün araştırma ve stok takibi izledi. 2018 yılının ikinci yarısı için beklenen en büyük riskin yüzde 50 oranla döviz kurundaki artış olduğunu belirten katılımcılar, bunun neticesinde kargo maliyetlerinin artmasından ve yüksek enflasyon oranlarından endişe duyuyor. Katılımcıların yüzde 3,6’sı ise en düşük riski, müşterilerin e-ticaret harcamalarının azalması olarak görülüyor.

Amazon’un gelişi heyecan oluşturuyor

Araştırmaya katılan girişimcilerin yarısından fazlası online pazar yerleri, yüzde 26’sı internet siteleri ve yüzde 13’ü fiziksel mağazalar aracılığıyla satış yapıyor. n11, GittiGidiyor, Hepsiburada gibi online pazar yerlerinde satış yapan katılımcıların yüzde 47’si kendilerine ait özgün bir e-ticaret sitesine de sahip.

Türkiye e-ticaret piyasasına güçlü bir oyuncu olarak girecek olan Amazon, e-ticarette faaliyet gösteren KOBİ’leri heyecanlandırdı. Amazon’da var olmak, küresel bir e-ticaret deneyimi anlamına da geliyor. Yüzde 90’ı yurt dışına satış yapmayan e-ticaret girişimcilerinin yüzde 87’si, Amazon Türkiye’de mağaza açtığını veya açmak istediğini belirtti. Hali hazırda yüzde 10’u Amazon’dan satış yaparken, yüzde 75’i yurt dışı operasyon fikirlerine açık olduğunu ifade etti.