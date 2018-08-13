Eaton yeni güvenlik rölesi geliştirdi

Enerji yönetimi şirketi Eaton, güvenlik rölesi portföyünü yeni ESR5-NO-31-UC ile genişletti. Yapılan şirket açıklamasına göre bu cihaz, 24 Volttan 230 Volta AC veya DC’de hem küresel hem de çeşitli sistem mimarileri boyunca kullanım için uygunluğu sağlayan geniş bir gerilim aralığı için tasarlandı.

Geliştirilen yeni röleler, ABD içinde norm olarak kabul edilen 110 Volt kontrol gerilimiyle de kullanılabiliyor. Yeni güvenlik rölesi Eaton ESR5’in piyasaya sürülmesi; envanter, kurulum ve satın alma ile ilişkili masrafları azalttığı gibi ESR5 cihazlarının evrensel uygulanabilirliğini de teyit ediyor.

ESR5 NO 31 UC OOSD çıkışları tarafından oluşturulan sinyalleri işleyebilmesi ışık perdeleri gibi sensörleri bağlamayı mümkün kılıyor. Söz konusu röle, üç adet yedek çıkış devresini ve ışık perdeleri boyunca çeşitli ek sensör tipleri için bağlantı noktalarını kullanırken, acil durdurma, güvenlik kapıları ve özel solenoidler veya solenoid devreler de ayrıca eklenebiliyor.

Yeni güvenlik rölesi cihaz tarafından kontrol edilmekte olan farklı tipteki güvenlik sensörleri açısından büyük esneklik sunuyor. Geniş aralıklı gerilim girişinin yanı sıra, giriş ve çıkış kısımlarında bulunan pek çok bağlanabilirlik seçeneği, çok çeşitli güvenlik devrelerinde kullanılabilen tekli bir cihaz tipi gibi geniş çapta uygulamalara olanak tanıyor. Makine üreticileri ve sistem entregratörleri bu yüzden mühendislik süreçlerini basitleştirirken envanter ve yedek parça ile ilişkili masrafları azaltacak çok farklı sayıda komponente ihtiyaç duymayacak.

22.5 mm genişliği ile bu güvenlik rölesi önceki modelin yarısı kadar geniş olup, kontrol panelinde alandan tasarruf edebilmenizi sağlıyor. Ek olarak, eksi 40 C (santigrat derece) +55 C (santigrat derece) genişletilmiş ortam sıcaklığı aralığı, mümkün olan uygulamaların sayısındaki artışa katkıda bulunuyor. Makine ihracatı için özel olarak geliştirilmiş, geniş aralıklı gerilim girişine sahip Eaton ESR5 yeni güvenlik rölesi en yüksek performans seviyesindeki işlevsel güvenliği ile geniş bir gerilim aralığında kolaylıkla kullanılabiliyor.