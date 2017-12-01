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01 Aralık 2017 17:11

Eaton’dan yeni motor yolverici sistemi

Çok yönlü enerji yönetim çözümleri sunan Eaton, yeni motor yolverici besleme sistemini duyurdu.

Eaton’dan yeni motor yolverici sistemi

01 Aralık 2017 17:11


Elektriksel, hidrolik ve mekanik enerjinin daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine yardımcı olan enerji verimliliği çözümleri sunan Eaton, yeni Motor Yolverici Besleme Sistemi (MSFS) ile makine ve sistem üreticilerinin işini kolaylaştırmayı amaçlıyor.


Şirketten yapılan açıklamada, yeni sistem sayesinde hızlı, kolay, çok yönlü ve uygun maliyetli bir şekilde motor yolvericilerini çoklu motor uygulamalarına monte etmek mümkün olabiliyor. Bu çok yönlü sistem, motor koruma şalterleri, motor yolverici kombinasyonları ve yumuşak yolvericiler için besleme terminal blokları ve adaptör plakaları ile tamamlanmış 125A değerinde entegre üç faz baraya sahip plakaları içeriyor. Ölçüm modülleri gibi diğer komponentler de kolayca entegre edilebiliyor. Azami uygunluk ve zamandan tasarruf için, MSFS plakaları doğrudan DIN montaj rayları üzerine tutturulabiliyor veya standart montaj rayı üzerine kurulabiliyor.




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