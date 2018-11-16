Ebeveynlere davranış bozukluğu semineri

Yıldız, velileri çocuklarını görmezden gelmeleri konusunda uyardı.

Küçükçekmece Belediyesinin Kocatepe İlkokulunda gerçekleştirdiği seminerde anne ve babalara seslenen Uzman Psikolog, Aile Danışmanı Özge Yıldız, çocuklarda “davranış bozukluğu nedir, nasıl anlaşılır ve tedavi yöntemleri nelerdir” konularını ele aldı.

“Anne ve babalara çok iş düşüyor”

Davranış bozukluğunun genetik olduğunu kaydeden Özge Yıldız, davranış bozukluğu olan bir çocuğun anne ve babasına bakmak gerektiğini söyledi. Yıldız, “Anne ve babalara çok iş düşüyor. Çocuğum neden böyle davranıyor demek yerine anne ve babalar önce kendilerine bakmalılar. Ben nasıl davranıyorum demeliler. Ben çocukken nasıldım demeliler. Çocukların hafızaları bomboş. Çocuklar en çok aileden edinirler davranışlarını” diye konuştu.

“Çocuğun davranışlarını iyi takip edin”

Her hareketi davranış bozukluğu olarak adlandırmamak gerektiğini de belirten Yıldız, “Çocuk kendisine, çevresine zarar veriyor; toplum kurallarına uymuyorsa o zaman bir bozukluk var diyebiliriz. Çocuğun davranışlarını çok iyi takip etmek gerekiyor. Çocuk huzursuzluk çıkarıyor mu? Saldırganlık yapıyor mu? İdrarını kaçırıyor mu? Dışkısını bilerek orta yere yapıyor mu? Bunlar en sık rastlanan davranış bozuklukları” dedi.

“Çözüm görmezden gelmek”

Çocuklarda davranış bozukluğunu çözmenin en etkili yolunun çocuğun yaptığı hareketi görmezden gelmek olduğunu kaydeden Özge Yıldız, “Şiddet kesinlikle uygulamamamız lazım. Şiddet işin içine girerse çocukla aramızdaki iletişimi, saygıyı kaybederiz. Tepkisiz kalıp çocuk o hareketi yaptıktan sonra sakince çocukla konuşarak yanlış olduğunu anlatırsak eğer; o zaman çocuk yaptığı davranıştan vazgeçebilir” diyerek velileri uyardı.