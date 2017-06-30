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30 Haziran 2017 13:02

Ebru Yaşar, bir çok sanatçıyı listelerde geride bıraktı

4 yıllık müzikal suskunluğunu ’Haddinden Fazla’ isimli albümüyle bozan Ebru Yaşar, listelerde bir çok sanatçıyı geride bırakmayı başardı.

Ebru Yaşar, bir çok sanatçıyı listelerde geride bıraktı

30 Haziran 2017 13:02


İlk klibini Gülden Mutlu’ya ait ’Nasıl Uyuyorsun’ adlı şarkıya çeken Yaşar, albümün çıkışının 6. haftasında da listelerde fırtına gibi esiyor. Bir çok ünlü ismi geride bırakan başarılı yorumcu, bu listeler doğrultusunda yeni klibine de karar verdi. Klip büyük ilgi gören ’Ben Ne Yangınlar Gördüm’ isimli şarkıya çekilecek.


Ebru Yaşar, birden fazla şarkısıyla Türkiye’nin en popüler dijital müzik platformlarında boy gösteriyor. Ünlü yorumcu Fizy’nin ’En Çok Dinlenenler’ listesine 4 şarkısıyla girerken, TTNet Müzik’in ’En Çok Dinlenenler’ listesinde ise ’Ben Ne Yangınlar Gördüm’ şarkısıyla yer aldı. Yaşar’ın albümü ise satışa sunulduğu tarihten bu yana i-Tunes’ta ’Popüler Parçalar Listesi’nde 3 şarkısıyla yer alırken, ’En Çok İndirilen Albümler Listesi’nde de albümün çıkış tarihinden bu yana üst sıralardaki yerini koruyor. Yaşar, radyo ölçümleme ve analiz etme sistemi Telifmetre raporlarına göre, ’Nasıl Uyuyorsun’ isimli şarkısıyla da yerel radyolarda en çok çalınan şarkılar arasında 11. sırada yer alıyor.




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