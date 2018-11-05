Ecevit Maltepe Belediye Meclisi'nde anıldı

Türk siyasetinin Karaoğlan'ı Bülent Ecevit, ölümünün 12'nci yılında Maltepe Belediye Meclisi'nde anıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ecevit yaşamı boyunca, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını hiçbir şekilde eğilmeden, bükülmeden emperyalizme karşı savunmuştur” dedi.

Maltepe Belediyesi'nin kasım ayı olağan oturumu Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, tarafından açıldı. Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i, ölümünün 12. yılında anarak konuşmasına başlayan Kılıç, “Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan sayın Bülent Ecevit'in anısı önünde, saygıyla eğiliyorum. Sayın Ecevit, yaşamı boyunca, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını hiçbir şekilde eğilmeden, bükülmeden emperyalizme karşı savunmuştur” diye konuştu. Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi'nde, kurbanlık alan olarak bilinen 44 dönümlük arazide bulunan Cumhuriyet Parkı'nı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda muhteşem bir etkinlikle açtıklarını ifade eden Başkan Kılıç, şunları kaydetti: “Burayı, Maltepe halkının istekleri doğrultusunda, kent parkına çevirdik. İsminin verilmesi noktasında da Maltepelilere danıştık. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu buranın isminin Cumhuriyet Parkı olmasını istedi. Bizde burayı Cumhuriyet Parkı olarak ilan ettik.”

Maltepe kitabı hediye edildi

Toplantı öncesinde belediye meclis üyelerine, “Toplumsal Hafızada, Zamanda ve Mekanda: Maltepe” kitabı hediye edildi. Kitabın, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Esra Kaya Erdoğan'ın başında bulunduğu, 10 kişilik araştırma ekibi tarafından iki buçuk yıl devam eden titiz bir çalışmayla tamamlandığını kaydeden Kılıç: “Maltepe'nin tarihini, geçmişini katkı sunmadan olduğu gibi aktararak yeni kuşakların Maltepe'yi daha yakından tanımalarını sağladık. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.