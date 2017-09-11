Eczacıbaşı Altyapı Takımları 2017-2018 sezonunu açtı

Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapı takımları 2017-2018 sezonu açılış töreni, İstanbul Ayazağa’daki spor salonunda yaklaşık 300 altyapı sporcusunun katılımı gerçekleşti.

2017-2018 sezonunda İstanbul Ayazağa’da ve Dragos’ta çalışan performans takımlarına ek olarak İstanbul’da Koşuyolu, Dragos ve Etiler kampüslerinde, ayrıca İzmir, Antalya, Bodrum ve Tekirdağ kampüslerinde çalışan gelişim takımlarından oluşan yüzlerce sporcu, 9 Eylül’de Ayazağa’da buluştu.

A Takım antrenmanı devam ederken salonda buluşmaya başlayan sporcular, törenden önce A takım sporcuları ve kupaları ile fotoğraf çektirip A takım sporcularından imza aldılar.

Sezon açılışı konuşmasını yapan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı altyapı sporcularına hitap ederken şunları söyledi:

“Sporcularımızla her zaman gurur duyduk. Ablalarınız Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları elde ettiler, Olimpiyatlara katıldılar. Ama bazıları meslek olarak sporculuğu seçmediler Gönüllerinde başka aslanlar yatıyordu. Sizlerin de aranızdan hem şampiyon sporcular hem de farklı meslekleri seçen gençler çıkacak. Mesleğiniz ne olursa olsun, Eczacıbaşı sporculuğundan yetiştiğinizi unutmayın. Sizden söz istiyorum Bundan sonra ne yaparsanız yapın, kendine güvenen, kendini taşıyan, Türkiye’nin aydınlık dünya elçileri olacaksınız...”

Açılış törenine katılamayan 100’e yakın altyapı sporcusunun dışında sezon içinde spor okullarında antrenman yapacak öğrencilerle birlikte bu sezon içinde toplam 2000 sporcuya ulaşmayı hedefleyen Geleceğe Smaç projesi Türkiye’de bir spor kulübünün başlattığı en geniş kapsamlı altyapı projesi ile dikkat çekiyor.

Eczacıbaşı Spor Kulübü ve ES Voleybol Spor Kulübü’nün işbirliği ile hayata geçirilen Geleceğe Smaç projesi, iki spor kulübünün birlikte ve uyumlu çalışması ile hızlı bir büyüme ve gelişme süreci içinde ilerlerken altyapı organizasyonları için de Türkiye’de benzeri olmayan bir model ortaya koyuyor.

2017-2018 sezonunda Eczacıbaşı A Takımı Antrenörü olarak göreve başlayan Marco Aurélio Motta’nın da yakından izlediği ve destek verdiği projenin yakın gelecekte Türk voleyboluna önemli isimler kazandırması bekleniyor.