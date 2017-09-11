Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 11:12

Eczacıbaşı Altyapı Takımları 2017-2018 sezonunu açtı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapı takımlarının 2017-2018 sezonunu Ayazağa’daki törenle açtı.

Eczacıbaşı Altyapı Takımları 2017-2018 sezonunu açtı

11 Eylül 2017 11:12


Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapı takımları 2017-2018 sezonu açılış töreni, İstanbul Ayazağa’daki spor salonunda yaklaşık 300 altyapı sporcusunun katılımı gerçekleşti.


2017-2018 sezonunda İstanbul Ayazağa’da ve Dragos’ta çalışan performans takımlarına ek olarak İstanbul’da Koşuyolu, Dragos ve Etiler kampüslerinde, ayrıca İzmir, Antalya, Bodrum ve Tekirdağ kampüslerinde çalışan gelişim takımlarından oluşan yüzlerce sporcu, 9 Eylül’de Ayazağa’da buluştu.


A Takım antrenmanı devam ederken salonda buluşmaya başlayan sporcular, törenden önce A takım sporcuları ve kupaları ile fotoğraf çektirip A takım sporcularından imza aldılar.


Sezon açılışı konuşmasını yapan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı altyapı sporcularına hitap ederken şunları söyledi:


“Sporcularımızla her zaman gurur duyduk. Ablalarınız Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları elde ettiler, Olimpiyatlara katıldılar. Ama bazıları meslek olarak sporculuğu seçmediler Gönüllerinde başka aslanlar yatıyordu. Sizlerin de aranızdan hem şampiyon sporcular hem de farklı meslekleri seçen gençler çıkacak. Mesleğiniz ne olursa olsun, Eczacıbaşı sporculuğundan yetiştiğinizi unutmayın. Sizden söz istiyorum Bundan sonra ne yaparsanız yapın, kendine güvenen, kendini taşıyan, Türkiye’nin aydınlık dünya elçileri olacaksınız...”


Açılış törenine katılamayan 100’e yakın altyapı sporcusunun dışında sezon içinde spor okullarında antrenman yapacak öğrencilerle birlikte bu sezon içinde toplam 2000 sporcuya ulaşmayı hedefleyen Geleceğe Smaç projesi Türkiye’de bir spor kulübünün başlattığı en geniş kapsamlı altyapı projesi ile dikkat çekiyor.


Eczacıbaşı Spor Kulübü ve ES Voleybol Spor Kulübü’nün işbirliği ile hayata geçirilen Geleceğe Smaç projesi, iki spor kulübünün birlikte ve uyumlu çalışması ile hızlı bir büyüme ve gelişme süreci içinde ilerlerken altyapı organizasyonları için de Türkiye’de benzeri olmayan bir model ortaya koyuyor.


2017-2018 sezonunda Eczacıbaşı A Takımı Antrenörü olarak göreve başlayan Marco Aurélio Motta’nın da yakından izlediği ve destek verdiği projenin yakın gelecekte Türk voleyboluna önemli isimler kazandırması bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç