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10 Temmuz 2017 11:44

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, PharmaMar ile lisans anlaşması imzaladı

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, deniz canlılarından elde edilen yenilikçi kanser ilaçlarının geliştirilmesinde önemli yeri olan PharmaMar firması ile lisans anlaşması imzaladı.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, PharmaMar ile lisans anlaşması imzaladı

10 Temmuz 2017 11:44

Madrid merkezli PharmaMar ile imzalanan anlaşma kapsamında ilk olarak bazı kan kanseri türleri ile mücadele için geliştirilen plitidepsin, Türkiye’deki hastaların kullanımına sunulacak.


Eczacıbaşı Holding’in merkezi Kanyon Ofis’te gerçekleşen imza törenine; PharmaMar Yönetim Kurulu Başkanı José Mara Fernndez Sousa, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah ve Eczacıbaşı Sağlık Grubu Başkanı Elif Çelik katıldı.


Törende konuşan Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu olarak sağlık alanında inovasyon ve katma değer oluşturan yeni işbirliklerinin büyük önem taşıdığını belirterek, “PharmaMar’ın bu anlamda çok doğru bir ortak olduğunu düşünüyoruz” dedi. José Mara Fernndez Sousa da, kendilerini yenilikçi onkoloji tedavilerinin gelişimine adadıklarını ifade ederek, “Türkiye’nin en köklü ve önde gelen ilaç şirketlerinden biri ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.



PharmaMar hakkında


Merkezi Madrid’de olan PharmaMar, kökenini deniz canlılarından alan yenilikçi kanser ilaçlarının keşfi ve geliştirilmesinde önemli bir firmadır. İlaç geliştirme projeleri ve güçlü bir onkoloji Ar-Ge programı ile ön plana çıkan PharmaMar’ın Avrupa’da çeşitli kanser türleri için halihazırda kullanıma sunduğu 1 adet ve geliştirmekte olduğu 3 adet ilaç bulunuyor. Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre, Birleşik Krallık, Belçika, Avusturya ve Amerika’da yan kuruluşları bulunan PharmaMar’a ait diğer şirketler arasında, İspanya’nın lider moleküler tanı şirketi GENOMICA ile gen baskılama konusunda tedaviye yönelik uygulamaları araştırmaya adanmış bir şirket olan SYLENTIS de yer alıyor.




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