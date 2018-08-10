Eczacıbaşı VitrA, dördüncü kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda

Turuncu-beyazlılar 4-9 Aralık 2018 tarihleri arasında Çin’in Shaoxing şehrinde, üçüncü defa Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Çin’in Shaoxing takımının ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya Wild Card ile katılan Eczacıbaşı VitrA’nın diğer rakipleri, VakıfBank (2018 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu), Brezilya’dan Minas Tenis Clube (Güney Amerika Şampiyonu) ve Dentil Paria Clube (Wild Card) ile Fransa’dan Volero La Cannet (Wild Card) takımları olacak. Organizasyona katılacak diğer iki takım ise önümüzdeki günlerde kesinleşecek.