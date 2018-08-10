Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 16:31

Eczacıbaşı VitrA, dördüncü kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda

2015 ve 2016’da üst üste Dünya şampiyonu olarak tarihe geçen Eczacıbaşı VitrA, dördüncü kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yer alacak.

Eczacıbaşı VitrA, dördüncü kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda

10 Ağustos 2018 16:31


Turuncu-beyazlılar 4-9 Aralık 2018 tarihleri arasında Çin’in Shaoxing şehrinde, üçüncü defa Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Çin’in Shaoxing takımının ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya Wild Card ile katılan Eczacıbaşı VitrA’nın diğer rakipleri, VakıfBank (2018 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu), Brezilya’dan Minas Tenis Clube (Güney Amerika Şampiyonu) ve Dentil Paria Clube (Wild Card) ile Fransa’dan Volero La Cannet (Wild Card) takımları olacak. Organizasyona katılacak diğer iki takım ise önümüzdeki günlerde kesinleşecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç