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Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ilk üç haftasından set vermeden galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, dördüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk üç haftasından set vermeden galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, dördüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.


Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Derbi öncesi açıklamalarda bulunan turuncu beyazlıların menajeri Nalan Ural, “Takım oyunumuzu geliştirmek, geniş kadromuzdaki her oyuncudan yararlanabilmek için ciddi uğraş veriyoruz. Fenerbahçe maçına da mevcut en iyi performansımızı yansıtmak için çıkacağız” dedi.


Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe karşılaşması 13 Kasım Salı günü saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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