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02 Haziran 2018 12:17

Eczacıbaşı VitrA, Hande Baladın ile sözleşme yeniledi

eczacıbaşı VitrA, altyapısından yetişen genç yıldızlarından Hande Baladın’ın sözleşmesini yeniledi.

Eczacıbaşı VitrA, Hande Baladın ile sözleşme yeniledi

02 Haziran 2018 12:17

Milli voleybolcu ile sözleşme yenilemekten mutlu olduklarını belirten Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural yaptığı açıklamada, “Hande, kulübümüzün yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan birisi. Bizimle, Dünya ve CEV Kupası şampiyonlukları yaşadı. Önümüzdeki yıllarda da birlikte birçok başarıya imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.


Hande Baladın kimdir?


1997 doğumlu milli oyuncu, voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA’nın altyapısından yetişen genç oyuncu, 2014’ten beri smaçör olarak oynuyor.


Kulüp Başarıları


2014-2015 Gençler Türkiye Şampiyonluğu


2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu


2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü


2018 CEV Kupası Şampiyonluğu


Milli Takım Başarıları


2013 Gençler Avrupa Şampiyonası- üçüncülük, “En İyi Blokör”


2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası- ikincilik


2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası- birincilik, “En Değerli Oyuncu” ve “En iyi Smaçör”


2017 Avrupa Şampiyonası- üçüncülük




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