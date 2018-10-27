Eczacıbaşı VitrA, imza gününde taraftarlarla buluştu

Eczacıbaşı VitrAlı voleybolcular, Kanyon'da düzenlenen organizasyonda taraftarlarla buluştu. Özellikle Güney Koreli oyuncu Kim'i görmek için gelen Koreli voleybolseverler dikkat çekti. Oyunculardan imza almak isteyenler, AVM'de uzun bir kuyruk oluşturdu.

Eczacıbaşı VitrAlı voleybolcular, bu yıl 7. kez imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. Kanyon AVM'de gerçekleşen imza gününde taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Voleybolcularla fotoğraf çektiren ve imza alan taraftarlar arasında Güney Kore vatandaşlarının olması dikkatlerden kaçmadı. Sezon başında takıma dahil olan Güney Kore'li oyuncu Kim'i görmek isteyen vatandaşları, imza gününe akın etti. Birçok Güney Kore vatandaşı, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Küçük bir taraftarın voleybol topunu imzalayan başarılı oyuncu Simge Aköz, böyle günlerde taraftarlarla bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. Küçük hayranlarına dikkat çeken Aköz, "İnşallah zamanı geldiğinde yerimizi onlara bırakırız. Desteklerinin devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.