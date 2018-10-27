İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eczacıbaşı VitrA, imza gününde taraftarlarla buluştu

Eczacıbaşı VitrAlı voleybolcular, Kanyon’da düzenlenen organizasyonda taraftarlarla buluştu.

Eczacıbaşı VitrAlı voleybolcular, Kanyon'da düzenlenen organizasyonda taraftarlarla buluştu. Özellikle Güney Koreli oyuncu Kim'i görmek için gelen Koreli voleybolseverler dikkat çekti. Oyunculardan imza almak isteyenler, AVM'de uzun bir kuyruk oluşturdu.


Eczacıbaşı VitrAlı voleybolcular, bu yıl 7. kez imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. Kanyon AVM'de gerçekleşen imza gününde taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Voleybolcularla fotoğraf çektiren ve imza alan taraftarlar arasında Güney Kore vatandaşlarının olması dikkatlerden kaçmadı. Sezon başında takıma dahil olan Güney Kore'li oyuncu Kim'i görmek isteyen vatandaşları, imza gününe akın etti. Birçok Güney Kore vatandaşı, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Küçük bir taraftarın voleybol topunu imzalayan başarılı oyuncu Simge Aköz, böyle günlerde taraftarlarla bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. Küçük hayranlarına dikkat çeken Aköz, "İnşallah zamanı geldiğinde yerimizi onlara bırakırız. Desteklerinin devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.