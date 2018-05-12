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12 Mayıs 2018 14:40

Eczacıbaşı VitrA, Larson’la sözleşme uzattı

Eczacıbaşı VitrA’nın kaptanı Jordan Larson, 2018-2019 sezonunda da turuncu-beyazlı formayı giyecek.

Eczacıbaşı VitrA, Larson’la sözleşme uzattı

12 Mayıs 2018 14:40


Eczacıbaşı Spor Kulübü, dört sezondur formalarını giyen Amerikalı yıldız Jordan Larson’ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Bu sezon FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde, Amerika Milli Takımı’nın da kaptanlığını yapacak olan Larson’ın kariyerinde birçok başarısı bulunuyor.


Jordan Larson kimdir?


1986 Nebraska Amerika doğumlu oyuncu, 2009’dan bu yana Amerika Milli Takımı kadrosunda yer alıyor, 2014-2015 sezonundan bu yana Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı’nda oynuyor.



Kulüp başarıları


2 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2014,2015)


2014, 2015, 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu


2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü


2018 CEV Kupası Şampiyonluğu



Milli takım başarıları


2017 World Grand Champions Kupası - Bronz


2016 Rio Olimpiyatları - Bronz


2016 Dünya Grand Prix - Gümüş


2015 Dünya Kupası - Bronz


2015 Dünya Grand Prix - Altın


2014 Dünya Şampiyonası - Altın


2012 Londra Olimpiyatları - Gümüş


2010-2011 Dünya Grand Prix - Altın


2011 Dünya Kupası - İkincilik



Bireysel başarıları


2011-12 CEV Şampiyonlar Ligi- En iyi servis karşılayan


2013 NORCECA Şampiyonası- En iyi servis atan


2013-14 CEV Şampiyonlar Ligi- En iyi blok yapan


2014-15 CEV Şampiyonlar Ligi- En değerli oyuncu


2015 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- En değerli oyuncu


2017 World Grand Champions Kupası - En iyi smaçör




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