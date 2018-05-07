Eczacıbaşı VitrA, Lauren Gibbemeyer’i renklerine bağladı

1.88 cm boyundaki başarılı orta oyuncu, önümüzdeki sezon turuncu beyazlı formayı giyecek.

Lauren ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını söyleyen takım menajeri Nalan Ural; “Yeni sezon kadromuz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Lauren, özellikle Amerika Milli Takımı ile birçok başarıya imza atmış tecrübeli bir oyuncu. Takımımıza da önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Lauren Gibbemeyer kimdir?

1988, Rhode Island doğumlu Lauren Gibbemeyer, orta oyuncu olarak görev yapıyor.

Kariyerine küçük yaşlarda Northern Lights Voleybol Kulübü ile başlayan oyuncu, sırasıyla, University of Minnesota, TAB Queenseis, Robursport Pesaro, Lokomotiv Baku, Imoco Conegliano, Pomi Cassalmaggiore ve Igor Gorgonzola Novara takımlarında oynadı.