Eczacıbaşı VitrA sezonu açtı

Kanyon'da gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı VitrA Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Bu sene çıtayı düşürmeyeceğiz” diyerek hedeflerinin zirve olduğunu söyledi.

Eczacıbaşı VitrA yeni sezonun açılışını gerçekleştirdi. Kanyon'da gerçekleşen basın toplantısında Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Antrenör Marco Aurelio Motta, Takım Menajeri Nalan Ural, Kaptanlar Jordan Larson ve Büşra Kılıçlı soruları yanıtladı. Tam kadro olarak toplantıda yer alan Eczacıbaşı VitrA takımı, toplantının ardından Kanyon'da düzenlenen imza töreni etkinliğinde taraftarlarla bir araya geldi.

“Aldığımız ödül, kendimizi ifade edebildiğimizi gösterdi”

Toplantıda ilk konuşan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı oldu. Bu konuşmayı her sene iple çekerek yaptığını söyleyerek sözlerine başlayan Faruk Eczacıbaşı, “Göreve geldiğimizden bu yana tüm kategorilerde 36 kupa almışız. Toplam A takımda 52 şampiyonluğumuz var. Altyapı takımlarında da 22 şampiyonluk var. Eczacıbaşı'nın kurulduğundan bu yana alınan şampiyonlukları saymıyoruz. Onu ayrı hesaplayacağız. Bu kupaların her biri alın teri ve emektir. Fakat bu sene bizim içimizi ısıtan, gerçekten gururlandıran bir ödül aldık. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Kadın ve Spor Dünya Ödülü'nün sahibi olduk. Bu bizi çok mutlu etti. Kendimizi ifade edebildiğimizi gördük. Bütün sporcularımız bizim için çok değerli. Hepsi bütün dünya için örnek. Ama bir diğer örnek de, kadınlarımızın neler yapabildiğini dünyaya gösterebildiklerini anlattılar. Bu nedenle çok gururluyuz. Birlikte çalıştığımız arkadaşlara, sizlere, bu mirası bize devredenlere çok büyük bir teşekkür borçlu olduğumu hissediyorum. Bu sene de çıtayı düşünmeyeceğiz. Önce şampiyonlar kupası, sonra Türkiye Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası bizim hedeflerimiz” ifadelerini kullandı.

“Altyapımızı güçlendireceğiz”

Kadrolarına Güney Koreli başarılı oyuncu Kim, Galatasaray'dan pasör Gamze ve Amerikalı oyuncu Lauren Gibbemeyer'ı kattıklarını ifade eden Faruk Eczacıbaşı, “Altyapıdan da Merve'yi bu sezon aramızda göreceğiz. Altyapımızı güçlendirmek istiyoruz. Yaptığımız anlaşma sonucunda farklı coğrafyalarda voleybol okullarını hayata geçirdik. Gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bütün sponsorlarımıza çok teşekkür ederim. Heyecanlı bir sezon diliyorum” dedi.

Kendileri açısından bakıldığında hedeflerinin ve amaçlarının yalnızca 1 sezonluk şampiyona olmadığına dikkat çeken Eczacıbaşı, “Bizim için genelde neyi sunabildiğimiz ve neyi ortaya koyabildiğimiz önemli. Bunun maçlarla sınırlandırıldığını düşünmüyorum. Bu konuda örnek olmayı başarabiliyorsak bizim için bir gurur. Hepimiz bir takım hedefler peşinde koşuyorsak bunu da belli bir takım amaçlar adına yapıyoruz. Bu görülebiliyorsa ne mutlu bize” diye konuştu.

Her zaman karşılarında çeşitli zorlukların olduğunu da sözlerine ekleyen Faruk Eczacıbaşı, “Ekonomik koşullar, zorlukların yalnızca 1 tanesi. Her zaman karşımıza farklı zorluklar çıkıyor. Spor, mücadele demek. Bütün koşullar altında mücadeleyi yapıyoruz. Ekonomik koşullar bunlardan yalnızca birisi. Bizim için voleybol yalnızca 1 sezonluk kupa değil” açıklamasını yaptı.

Motta: “Performansımız artacak”

Toplantıda konuşan Antrenör Marco Aurelio Motta, geçen yıl son sayıya kadar şampiyonluğa oynadıklarını belirterek, “Geçen sene bize kimse şans vermedi ama geçen yıl son sayıya kadar zirveye oynadık. Bundan dolayı çok gururluyuz. Geçtiğimiz sene yaptığımız işten son derece gururluyuz. Bu sene yeni hedeflerimiz var. Takımımızın daha iyi performans göstermesi için ne yapılması gerektiğini ortaya çıkardı. Pek çok oyuncumuz kendi ülkelerinin milli takımlarında oynadı ve performansları daha iyi durumda. Milli takımlardaki oyuncuların performanslarına bakabilirsiniz. Bunu bu sezon da devam ettireceğiz. Bazı genç oyuncularımız var. Pek çok genç oyuncumuzu başka takımlara kiraladık. Hande ve diğer oyuncularımızı daha fazla tecrübe kazanmaları için başka takımlara kiraladık. Döndüklerinde onlardan daha çok yararlanacağız. Bu sezon performansın artacağını göreceksiniz. Hem geçen seneden kalan oyuncuların nasıl geliştiklerini hem de yeni gelenlerin nasıl adapte olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.

“Ayda 10 maç yapacağız”

Sıkışık olan fikstürle ilgili olarak konuşan Motta, “Sezonun uzayıp uzamaması bizimle ilgili bir durum değil. Biz takımımızı mayısta bitecek şekilde oynatmak durumundayız. Bu durum federasyonların yaptırımında olan bir şey ama bu takvim, oyuncular için iyi değil. Programı, oyuncularımızın en iyi oynayacakları şekilde ayarlamaya çalışacağız. Herkes biliyor ki, bu kadar çok maç oyuncular için fazla yük. Kasım ayında kulüp maçlarımıza başlayabiliyoruz. 5 ay içinde 50 maç oynamak zorundayız. Bu da her ay 10 maça denk geliyor. İyi bir grubuz. Oyuncularımızı en iyi şekilde kullanabilecek durumdayız. Kadromuz geniş. Sadece bizim için değil, tüm kulüpler için geçerli bu durum. Çin'de Dünya Kupası maçları oynanacak. 14 gün lige ara vermiş olacağız. Oyuncular maçları yoğun şekilde oynadıkları zaman fiziksel olarak kayıpları oluyor. Biz bütün maçları İstanbul'da oynamıyoruz, seyahat ediyoruz. Oyuncuları fiziksel olarak aynı seviyede tutmak kolay olmuyor. Bu sadece bizim için geçerli değil, Vakıfbank ve Fenerbahçe gibi bütün takımlar için de geçerli” ifadelerini kullandı.

Nalan Ural: “Dünya yıldızlarıyla olmak heyecan verici”

Toplantıda konuşan Büşra Kılıçlı ve Jordan Larson, sıkışık fikstürün zorlayıcı olduğunu ifade etti. Her iki oyuncu da takımdan emin olduklarının altını çizerek, “Bu işin üstesinden geleceğiz” dedi. Menajer Nalan Ural da kadroda bulunan bütün oyuncuların çok üst düzey isimler olduğunu söyleyerek, “Genç oyuncuları geliştirmek de bizi heyecanlandırıyor. Dünya yıldızlarından da bir takım oluşturmak çok heyecan verici. Dünya Şampiyonası'nda Amerika, Sırbistan, Kore oynadığı zaman kendi takımımız oynuyormuş gibi hissettik. Sırbistan'ın son maçında sanki Eczacıbaşı oynuyormuş gibi heyecanlandık” dedi. Konuşmaların ardından takım fotoğrafı çektirilerek toplantı sona erdi.