Eczacıbaşı VitrA, Spor Toto Şampiyonlar Kupası için Ankara'da

Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank ile karşılaşacağı, “Spor Toto Şampiyonlar Kupası” için Ankara'ya gitti.

Milli takımlardan dönen oyuncularının kadroya katılmasıyla, yoğun antrenman programına başlayan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, kupa için çalışmalarını başkentte sürdürecek.

Çarşamba günü sezonun ilk maçına çıkacaklarını söyleyen Başantrenör Marco Motta, “Bizim için uzun bir sezon olacak. 5-6 ay boyunca yaklaşık 50 maça çıkacağız. En iyi halimizi sahaya koymamız çok önemli. Ancak, iki takım da milli takımlardan geç dönen oyuncuları olduğu için tam olarak hazır değil. Ama yine de güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Mümkün olduğunca iyi bir şekilde hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Eski adı Şampiyonlar Kupası olan organizasyonda turuncu-beyazlılar, daha önce iki kez (2010/2011 - 2011/2012) şampiyonluk kazanmıştı.

Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın karşılaşacağı “2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası”, 31 Ekim Çarşamba günü, saat 18:30'da, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.