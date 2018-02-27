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27 Şubat 2018 11:19

Eczacıbaşı VitrA, yarı final için sahada

2018 CEV Kupası çeyrek final etabında Rus ekibi Yenisei Krasnoyarsk takımı ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA, serinin ikinci maçında rakibini Burhan Felek Voleybol Salonu’nda konuk edecek.

Eczacıbaşı VitrA, yarı final için sahada

27 Şubat 2018 11:19


İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan turuncu-beyazlılar, iki set kazanmaları halinde kupada yarı finale yükselecek ve SSC Palmberg Schwerin - Pomi Casalmaggiore eşleşmesinin galibiyle oynayacak.


Türkiye’de ve Avrupa’da güzel skorlarla yollarına devam ettiklerini söyleyen tecrübeli pasör Maja Ognjenovic, “Lig’de Halkbank’ın karşısına farklı bir kadroyla çıktık. Buna rağmen takım arkadaşlarımın sergiledikleri performanstan dolayı mutluyum. Önceki hafta liderliğimizi garantilemiştik ve bu maç puan durumunu etkilemeyecekti. Yine de lig etabını galibiyetle kapattığımız için oldukça memnunum” dedi.


CEV Kupası’nda da güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini ifade eden Ognjenovic, “Yenisei’e karşı oynadığımız ilk maçı kazandık, ama daha iyi bir performans gösterebilirdik. İkinci maçta, özellikle bloklarda ve defansta daha etkili olabileceğimizi düşünüyorum. Güçlü bir rakibimiz var, kadrolarında bulunan Chaplina Malykh iyi bir oyuncu. Çarşamba günü oynayacağımız maça konsantre olmalı ve en iyilerimizi sahaya sürmeliyiz” diye konuştu.


Eczacıbaşı VitrA - Yenisei Krasnoyarsk mücadelesi yarın saat 19.30’da Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.




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