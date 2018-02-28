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28 Şubat 2018 21:17

Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde

2018 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşılaştığı Rus ekibi Yenisei Krasnoyarsk’ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde

28 Şubat 2018 21:17

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan turuncu-beyazlılar, yarı finalde SSC Palmberg Schwerin-Pomi Casalmaggiore eşleşmesinin galibiyle oynayacak.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Svetlana Zotovic xx, Eduard Cristian Botezatu xx


Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz Önal xx, Meliha xx, Boskovic xx, Beyza xx, Hande Baladin xx, Adams xx, Büşra xx, Larson xx, Ognjenovic xx


Başantrenör: Marco Motta


Yenisei Krasnoyarsk: Manziuk x, Malykh x, Chaplina xx, Ekaterina Efimova xx, Kriuchkova (L) x, Molodtsova x, Olga Efimova x


Başantrenör: Sergie Holotov


Setler: 3-0 (25-20, 25-21, 25-18)


Süre: 77 dakika (31, 22, 24)




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