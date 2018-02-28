Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan turuncu-beyazlılar, yarı finalde SSC Palmberg Schwerin-Pomi Casalmaggiore eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Svetlana Zotovic xx, Eduard Cristian Botezatu xx
Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz Önal xx, Meliha xx, Boskovic xx, Beyza xx, Hande Baladin xx, Adams xx, Büşra xx, Larson xx, Ognjenovic xx
Başantrenör: Marco Motta
Yenisei Krasnoyarsk: Manziuk x, Malykh x, Chaplina xx, Ekaterina Efimova xx, Kriuchkova (L) x, Molodtsova x, Olga Efimova x
Başantrenör: Sergie Holotov
Setler: 3-0 (25-20, 25-21, 25-18)
Süre: 77 dakika (31, 22, 24)