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13 Haziran 2018 14:15

Eczacıbaşı’nda Altyapı Koordinatörlüğü’ne İsmail Şahin getirildi

Eczacıbaşı Spor Kulübü Altyapı Koordinatörlüğü görevine tecrübeli antrenör İsmail Şahin getirildi.

Eczacıbaşı’nda Altyapı Koordinatörlüğü’ne İsmail Şahin getirildi

13 Haziran 2018 14:15


Kariyerinde altyapılar ile birçok başarısı bulunan İsmail Şahin, son olarak THY’nin Vestel Venüs Sultanlar Ligi’ne çıkmasında önemli pay sahibi olmuştu. FIVB 1. Kademe ve TVF 4. Kademe antrenörlük belgelerine sahip olan Şahin, daha önce Vakıfbank altyapı, Beşiktaş A Takım ve altyapı, Altınyurt, Enka A Takım ve altyapı, Güneş Sigorta A Takım ve altyapı, Pertevniyal Spor Kulübü ve THY takımlarını çalıştırdı.


Kariyerinde Yıldız Erkek, Genç Kız, Lise Genç Kız, Yıldız Takım ve PAV Takım Türkiye Şampiyonlukları bulunan tecrübeli antrenör THY ile de 1. Lig’e ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi.




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