Eczacılık buluşması 'Geleceğin E Hali'ne geri sayım başladı

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi' 28 Eylül'de başlayacak. PGED Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Armağan Ener, 'Değişim, Şimdi' sloganı ile düzenlenecek kongreye katılımın ücretsiz olduğunu belirtti. Ener, söz konusu kongrede 8 bin katılımcı beklediklerini söyledi.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi', 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

“Uluslararası Geleceğin E Hali 2018'in sloganı: Değişim Şimdi”

PGED Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Armağan Ener, üçüncü kez düzenlenecek kongrenin 'Değişim, Şimdi' sloganı ile yapılacağını söyledi. Ecz. Ener, “Eczacılar olarak mesleki etik anlayışımız, toplumsal sağlık önceliğimiz ve aldığımız eğitimle oluşan uzmanlığımızla Eczanelerin, herkesin en kolay ulaşabildiği ve sağlığı ile ilgili doğru bilgileri alabildiği en yakın sağlık merkezleri olduğunu biliyoruz. Sağlığı ilgilendiren ilaç, OTC, kişisel bakım, besin destekleri, medikal ve dermokozmetikleri de içine alan her konuda eczacı danışmanlığının ve eczanelerin olması gerektiğine inanıyor ve geleceğin eczacılığına ‘Bütünleştirici Eczacılık' adını veriyoruz. Bütünleştirici Eczacılık bugün yaşanan ve halk sağlığını tehdit eden, etik ilkelerden uzak yaklaşımları ortadan kaldırdığı gibi, önleyici ve sağlıklı yapıyı destekleyici adımlarıyla yaşama katkı sağlayacaktır. 2012 yılında 4 bin, 2016 yılında 6 bin katılımcı ve sektörün önde gelen yaklaşık 100'e yakın firması ile gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Geleceğin E Hali-En Büyük Eczacılık Buluşması'nın büyük başarısının altında birlikte oluşturduğumuz geniş ve güçlü dayanışmanın enerjisi olduğunu biliyoruz. En önemli amacımız; eczanelerimizi ve eczacılık mesleğini geleceğe taşırken aynı zamanda sektörümüzü de sağlık sektörünün tüm bileşenleriyle birlikte geliştirmektir" ifadelerini kullandı.

“Kongreye katılım ücretsiz, bu sene 8 bin katılımcı bekleniyor”

Yeniden, daha büyük bir enerji ve 8 binin üzerinde katılımcı hedefiyle, uluslararası boyutta tasarlanan Uluslararası Geleceğin E Hali Kongresi'ne katılımın ücretsiz olduğunu belirten Ecz. Armağan Ener, “3 gün boyunca sürprizlerle dolu, enerjik, yenilikçi, öncü, fütürist workshoplar, projeler, eğitimler, konferans ve seminerler düzenlenecek. Alanında söz sahibi Türk ve yabancı bilim insanlarından konuşmalar dinleyeceğiz. Fuaye alanlarında eğlenceli, eğitici birçok aktivite ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Geleceğin E Hali'nde katılımcılar pek çok sürprizle, yenilikle, vizyon açan uygulama ve Geleceğin Eczanesi ile karşılaşacaklar” dedi.

Ener son olarak şunları kaydetti: “Uluslararası Geleceğin E Hali'ne giriş ücretsiz olup, güvenlik ve salon kapasitelerinin organizasyonu için zorunlu olan kayıt işlemi; Uluslararası Geleceğin E hali Web sitesinden (geleceginehali.org) ve Mobil Etkinlik Uygulamasından yapılabiliyor.”