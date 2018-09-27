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Edebiyat Buluşmaları Balat'ta başlıyor

Edebiyat tutkunlarının Balat’ta buluşacağı ’Edebiyat Konuşmaları’nda korku edebiyatı hakkında panel gerçekleştirilecek.

Edebiyat tutkunlarının Balat'ta buluşacağı 'Edebiyat Konuşmaları'nda korku edebiyatı hakkında panel gerçekleştirilecek. Galip Dursun moderatörlüğündeki panele Demokan Atasoy, Işın Beril Tetik ve Yankı Enki konuşmacı olarak katılacak.



Yeni nesil yazar platformu Yazım Kılavuzu ve Olmadık Projeler'in iş birliği ile 2017 yılı Ağustos ayından bu yana devam eden yazar buluşmaları yeni konuklarıyla devam edecek. ‘Edebiyat Konuşmaları' olarak adlandırılan yeni etkinlik serisi, Korku Edebiyatı paneli ile 29 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Galip Dursun moderatörlüğündeki panele Demokan Atasoy, Işın Beril Tetik ve Yankı Enki konuşmacı olarak katılacak.


Yapılan bilgilendirmede; derin edebiyat, bolca korku ve edebiyata dair çok şeyin konuşulacağı panel, 14.00-16.00 saatleri arasında Balat'taki Olmadık Projeler Atölyesi'nde gerçekleştirilecek. Anadolu Korku Öyküleri 1 ve 2'nin ortak yazarları Galip Dursun, Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy ile Maskenin Düştüğü Yer kitabının yazarı Yankı Enki'nin konuk olacağı etkinliğe katılımın ücretsiz olacak.


Farklı edebiyat türlerinden yazarlar, kitapları ve yazarlık serüvenleri üzerine kahve eşliğinde sohbetler düzenleyen Yazım Kılavuzu ve Olmadık Projeler, bir yılı aşkın süredir Sezgin Kaymaz, Irmak Zileli, Bahadır Cüneyt Yalçın, Ayça Güçlüten, Zeynep Kaçar, Melisa Kezmez, Kaan Murat Yanık, Hüseyin Kıran gibi birçok önemli ismi Balat'ta konuk etmişti.

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