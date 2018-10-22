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Eden Hazard sakatlandı

Chelsea’nin yıldız futbolcusu Eden Hazard, Manchester United maçında aldığı darbelerden dolayı sakatlık geçirdi.

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Eden Hazard, Manchester United maçında aldığı darbelerden dolayı sakatlık geçirdi.


Premier Lig'de Chelsea ile Manchester United arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan müsabakada mavi-beyazlıların yıldız futbolcusu Eden Hazard, aldığı darbelerden dolayı sakatlandı. United'lı futbolcular tarafından faullere maruz kalan Belçikalı futbolcunun belinden problem yaşadığı belirtildi. Hazard'ın takım doktorları tarafından tedavisine başlandığı ve tedavi durumuna göre 2 maç kaçırabileceği belirtildi.

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