Edin Visca 3. golünü attı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Bu maçta takımının tek golünü atan Edin Visca, bu sezon ligdeki gol sayısını da 3'e çıkarmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı E.Y Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadelede takımının tek golünü atan isim olan Edin Visca, bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Boşnak futbolcu, diğer gollerini ise Akhisarspor ve Antalyaspor ağlarına bırakmıştı.

Visca'nın 3 tane de asisti bulunuyor.