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Edin Visca'dan ligde 5. asist

Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Edin Visca, asistlerine Beşiktaş maçında da devam etti ve 1 asistle oynadı.

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, asistlerine Beşiktaş maçında da devam etti ve 1 asistle oynadı.


M. Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, asistleriyle takımını sırtlamaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'in Beşiktaş'ı ağırladığı müsabakada Visca, tek golün asistini yaptı. 18. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Alexandru Epureanu'ya gol attıran Boşnak futbolcu, başarılı oyununu siyah-beyazlılara karşı da gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon ligdeki 5. asistini yapmış oldu. Visca, ligde daha önce Trabzonspor, Akhisarspor, Antalyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında asist yapmıştı. Ayrıca Başakşehir bu maçların hepsini de evinde oynadı ve kazandı.

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