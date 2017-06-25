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25 Haziran 2017 14:29

Edirnekapı Şehitliğine ziyaretçi akını

Edirnekapı Şehitliği, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehit yakınlarının akınına uğradı.

Edirnekapı Şehitliğine ziyaretçi akını

25 Haziran 2017 14:29

Aileler şehitlerinin mezarı başında dua edip, Kur’an okudular.


Her bayramda ziyaretçi akınına uğrayan Edirnekapı Şehitliği bu bayramda da şehit yakınları ve vatandaşların akınına uğradı. Şehit yakınları ve vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitleri mezarları başında ziyaret etti. Aileler ve vatandaşlar, şehitlerin mezarı başında dua edip, Kur’an okudular. Bazı vatandaşlar ise şehit yakını olmamasına rağmen bütün şehit mezarlarında adeta bahar temizliği yaptı.


Her bayramda Edirnekapı şehitliğini ziyaret eden aileler, “Önceden onlar bizim bayramlarımıza gelirdi. Şimdi biz onların bayramına geliyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz” diye konuştular.


Şehit yakınları olmamasına rağmen her bayramda şehitliği ziyaret eden bazı vatandaşlar ise, “Onlar bu vatan uğruna şehit oldular. Onların şehadeti olmasa biz evimizde rahat uyuyamazdık. Her bayramda geliyoruz. Gelmeye devam edeceğiz" diye konuştular.




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