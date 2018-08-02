Edis’in binlerce hayranı Büyükçekmece’ye akın etti

19’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen açık hava konserlerine büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Pop müziğinin ünlü şarkıcılarından Edis, Büyükçekmece’de binlerce hayranıyla buluştu.

Amfi tiyatro ve Kültürpark tıklım tıklım doldu

Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleşen Edis konserinde izdiham yaşandı. Konser saatinden çok önce Büyükçekmece Kültürpark’a akın eden binlerce Edis hayranı genç kilometrelerce kuyruk oluşturdu. 6 bin kişi kapasiteli Kemal Sunal Amfi Tiyatro çok kısa sürede tıklım tıklım dolarken, amfiye giremeyen yaklaşık binlerce kişi Kültürpark’ta kurulan dev ekranlardan sevilen sanatçıyı dinledi. Hayranıyla birlikte hep bir ağızdan sevilen şarkılarını söyleyen Edis, Büyükçekmece’nin atmosferine ve enerjisine hayran kaldığını söyledi.

“Edis’i ağırlamaktan mutluluk duyduk”

Uluslar arası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde Edis’i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Edis enerjisi ve coşkusuyla bizlere muhteşem bir konser yaşattı. Ne kadar başarılı bir sanatçı olduğunu hayran kitlesiyle gözler önüne serdi. Festivalimize renk katanlar arasında yer aldığı için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.