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07 Temmuz 2017 12:42

Efsane müzik grubu Kurtalan Ekspres 8 Temmuz’da İzmir’de

Barış Manço’nun kurduğu efsane müzik grubu Kurtalan Ekspres, 8 Temmuz’da İzmir’de sevenleriyle buluşacak.

Efsane müzik grubu Kurtalan Ekspres 8 Temmuz’da İzmir’de

07 Temmuz 2017 12:42


Efsane müzik grup Kurtalan Ekspres, 8 Temmuz’da İzmir Optimum’da açık hava konserleriyle sevenleriyle buluşacağı açıklandı. Barış Manço’nun kurduğu ve müthiş performanslarıyla tüm kuşakları kucaklayan Kurtalan Ekspres bu kez 7’den 77 ‘ye İzmirlilere unutamayacakları bir konser yaşatacak.


Optimum Temmuz konserlerinin ilkinde sahne alacak olan Kurtalan Ekspres dillerden düşmeyen parçalarını bu kez İzmirliler için seslendirecek. Adını Kurtalan hattında çalışan Kurtalan Ekspresinden alan ünlü rock müzik grubu 8 Temmuz Cumartesi günü 17:00 ile 19:00 saatleri arasında İzmir Optimum’da hayranları ile buluşacak. Yılların deneyimli grubu Kurtalan Ekspres, ücretsiz olarak düzenlenecek konserde müzikseverle hasret giderecek.




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