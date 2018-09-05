Efsaneler kulüplerine şans getirmiyor

Spor Toto Süper Lig’de Süleyman Seba ile başlayan ardından Turgay Şeren, İlhan Cavcav ve Lefter Küçükandonyadis sezonları efsanesi oldukları kulüplere yaramıyor. 2014-2015 Süleyman Seba sezonunda Beşiktaş, 2016-2017 Turgay Şeren sezonunda Galatasaray şampiyonluğa uzanamazken 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği küme düştü. 2017-2018 Lefter Küçükandonyadis sezonunda ise sarı-lacivertliler tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

2014-2015 Süleyman Seba Sezonu

Süper Lig’e Slaven Bilic yönetiminde başlayan Beşiktaş, o sezonu 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 69 puanda bitirdi. Galatasaray’ın 77 puanla şampiyonluk ipini göğüslediği sezonu, Fenerbahçe 74 puanla ikinci, siyah-beyazlı ekip ise 69 puanla üçüncü sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi’nde de Son 32 Turu’nda Liverpool’u eleyen Beşiktaş, bir sonraki turda Club Brugge’e elenerek hem Türkiye’de hem de Avrupa’da istediği başarıyı gösteremedi.

2016-2017 Turgay Şeren Sezonu

Galatasaray, o sezonda Avrupa sahnesinde boy gösteremedi. Riekerink ile lige başlayan sarı-kırmızılılar, 21. haftada teknik direktörlük koltuğuna Igor Tudor’u getirdi. Süper Lig’i 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak kapatan Aslan, ligi Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe’nin arkasında 4. sırada tamamlayarak. Efsanesinin isminin verildiği Turgay Şeren sezonunda başarı gösteremedi.

2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu

Bahsi geçen sezonda Gençlerbirliği, lige çok kötü başladı. İlk 5 haftada sadece 1 puan toplayabilen başkent temsilcisi, İlhan Cavcav sezonunun geri kalan haftalarında toplamda 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet alarak, Karabükspor ve Osmanlıspor ile birlikte küme düşen ekip oldu. Kırmızı-siyahlılar efsane başkanları İlhan Cavcav’ın adını taşıyan sezonda tam 29 sene aradan sonra 1. Lig’in yolunu tuttu.

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu

Yeni sezona Ali Koç başkanlığında başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu’yu getirdi. Sarı Kanarya, ilk 4 haftada aldığı 3 mağlubiyetle tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Benfica’ya 1-0 ve 1-1’lik skorlarla elenen sarı-lacivertliler Devler Ligi hasretini 10 seneye çıkardı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olan Fenerbahçe’nin Lefter Küçükandonyadis sezonunda nasıl bir başarı göstereceği merak konusu.