Ege, Öztiryaki’yi destekleyecek

EİB, ihracatın yeni kaptanını seçmek üzere 30 Haziran 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulunda oyunu mevcut TİM Başkanvekili Tahsin Öztiryaki’den yana kullanacak.

Tüm adayların kendileri ve ihracat camiası için çok kıymetli olduğunu ifade eden EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Sayın Oğuz Satıcı TİM’in halihazırda onursal başkanı olan, TİM ve İhracatçı Birliklerinin kurumsal itibarını kazanmasında büyük emeklerini olan bir arkadaşımız, zira Sayın İsmail Gülle de sadece kendi sektörü için değil tüm ihracatçı sektörlerin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalışan bir arkadaşımız. Ancak, biz yıllardır Sayın Mehmet Büyükekşi’nin yardımcılığını yürüten ve kendisiyle birlikte katma değerli ürünün ihracatımızdaki payının arttırılması, inovasyon kültürünün ülkemizde yaygınlaşması ve girişimciliğin desteklenmesi için çalışmalar yürüten Sayın Tahsin Öztiryaki’yi destekleme kararı aldık” dedi.

Tüm adayları bizzat İzmir’de ağırlayarak projeleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade eden Eskinazi “Delege arkadaşlarımızla bir araya gelip tüm adayları ve programlarını değerlendirdiğimizde, oyumuzu Sayın Öztiryaki’den yana kullanma kararı aldık. İhracat camiamıza yakışan bir seçim süreci geçirdik. Eminim ki sonucu da tüm ihracatçılarımız açısından hayırlı olacaktır” şeklinde konuştu.