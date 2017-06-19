Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış ile eşi Beyhan Bağış tarafından geleneksel olarak düzenlenen Darülaceze iftarının 13’üncüsü gerçekleştirildi. Şişli’deki Darülaceze Binası’nda düzenlenen iftara Bağış çiftinin yanı sıra Darülaceze Başkanı Hasan Cebeci, Oya Başar, Feryal Gülman, Şafak Sezer, Demet Şener, İclal Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim ile dini temsilciler katıldı. Etkinlik, Antakya Medeniyetler Korosu’nun sahne almasıyla başladı. Ardından ezanın okunmasıyla Darülaceze sakinleri ve davetliler hep birlikte oruçlarını açtı. Bağış çifti iftarda, Darülaceze sakinleriyle yakından ilgilendi.

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulan kimsesiz, engelli ve bakıma muhtaç insanlar gibi birçok insanın ömürlerini huzur içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla hizmet veren Darülaceze’de gerçekleşen iftarla, vatandaşlar farklı insanlarla bir araya gelme imkanı da yakalamış oldu.

“Amip gibi bölünerek çoğalıyoruz”

Darülaceze’de yaşayan kişilerin çevrelerinde farklı insanlar görmeye ve onlarla sohbet etmeye ihtiyaçları olduğunu dile getiren Egemen Bağış, “4 yıldır Türkiye’nin bu geleneklerini, huzurunu bozmak için aşağılık akıl olarak nitelendirdiğim dış güçler ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Sadece Türkiye’nin değil, İslam coğrafyasının tamamına huzursuzluk vermek için ellerinden geleni seferber ediyorlar. Şu Ramazan gününde Müslümanın Müslümana yaptığını hep beraber çok büyük üzüntüyle takip ediyoruz. Maalesef İslam dünyası bu tuzağa düşüyor. Amip gibi bölünerek çoğalıyoruz. Ama artık bir olmamızın bu coğrafyada farklılıkların zenginlik olduğunu görerek hep birlikte güçlü olmamızın vakti geldi. O yüzden bu zenginliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin kıymetini bilmemiz lazım. Ülkemizi bölüp bizi yok etmek isteyenlere adeta başaramayacaksınız diye haykırıyor bu tablo” diye konuştu.

“Çok güzel bir organizasyon burası çok önemli bir yer”

Darülaceze’de düzenlenen iftara katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Oya Başar, “Çok güzel bir organizasyon burası çok önemli bir yer. Burada birlikte olmak onlarla bu mutluluğu paylaşmak, yaşlılarımız bizleri görünce mutlu oluyor, bizler onları mutlu oluyoruz. Birlikte hele ki iftar sofrasını paylaşmak çok daha hoş. Birisini mutlu etmek onu gülümsetmek ne kadar önemli bir şey değil mi?” ifadelerini kullandı.

“Burada çalışanlar da elinden gelen gayreti gösteriyorlar”

Bu tür etkinliklerin kendileri için moral kaynağı olduğunu ve farklı insanları görmekten dolayı çok sevinçli olduğunu söyleyen Darülaceze sakini Hasan Tuna, “Bugünkü iftar çok güzel oldu. Allah razı olsun. Her şeyi çok beğeniyoruz, burada çalışanlar da elinden gelen gayreti gösteriyorlar, bizim için değişiklik oldu” dedi.