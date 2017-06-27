Egemen Bağış’tan Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti

Darülaceze’de kalan yaşlıların elini öperek bayramlarını kutlayan Bağış, “14 yıllık bir aile geleneğimiz oldu. Her Ramazan burada bir iftar verip, bayramda da büyüklerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz” dedi.

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, eşi Beyhan Bağış ve kızıyla birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla Darülaceze’yi ziyaret etti. Darülaceze’de kalan yaşlılara lokum ikram ederek bayramlarını kutlayan Bağış, yaşlıların elini öptü. Darülaceze sakinleriyle bahçede kısa sohbetler eden Bağış, eşiyle birlikte Darülaceze Ziyaret Merkezi’ni gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Her yıl Darülaceze’ye bayram ziyaretine geldiklerini dile getiren Bağış, “14 yıllık bir aile geleneğimiz oldu. Her Ramazan burada bir iftar verip, bayramda da büyüklerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün yine geldik. Bütün milletimizin bayramını kutluyorum. İnşallah daha aydınlık yarınlarda, güzel günlerde nice Ramazanlar yaşamayı Allah bu ülkeye nasip etsin” dedi.

Eşi Beyhan Bağış ise, “Biz buranın enerjisine çok inanıyoruz. Bu bahçe gerçekten farklı bir enerjiyle dolu. Buradaki çocuklarımızı ve yaşlılarımızı ziyaret etmeyi çok seviyoruz. Hiç tanımadığımız bir insan olsa bile bayramlaşmak ve selamlaşmak çok güzel. Biz de bunu her sene yaşatmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.