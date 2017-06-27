Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 17:48

Egemen Bağış’tan Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Ramazan Bayramı dolayısıyla Darülaceze sakinlerini ziyaret etti.

Egemen Bağış’tan Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti

27 Haziran 2017 17:48

Darülaceze’de kalan yaşlıların elini öperek bayramlarını kutlayan Bağış, “14 yıllık bir aile geleneğimiz oldu. Her Ramazan burada bir iftar verip, bayramda da büyüklerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz” dedi.


Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, eşi Beyhan Bağış ve kızıyla birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla Darülaceze’yi ziyaret etti. Darülaceze’de kalan yaşlılara lokum ikram ederek bayramlarını kutlayan Bağış, yaşlıların elini öptü. Darülaceze sakinleriyle bahçede kısa sohbetler eden Bağış, eşiyle birlikte Darülaceze Ziyaret Merkezi’ni gezerek görevlilerden bilgi aldı.


Her yıl Darülaceze’ye bayram ziyaretine geldiklerini dile getiren Bağış, “14 yıllık bir aile geleneğimiz oldu. Her Ramazan burada bir iftar verip, bayramda da büyüklerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün yine geldik. Bütün milletimizin bayramını kutluyorum. İnşallah daha aydınlık yarınlarda, güzel günlerde nice Ramazanlar yaşamayı Allah bu ülkeye nasip etsin” dedi.


Eşi Beyhan Bağış ise, “Biz buranın enerjisine çok inanıyoruz. Bu bahçe gerçekten farklı bir enerjiyle dolu. Buradaki çocuklarımızı ve yaşlılarımızı ziyaret etmeyi çok seviyoruz. Hiç tanımadığımız bir insan olsa bile bayramlaşmak ve selamlaşmak çok güzel. Biz de bunu her sene yaşatmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!