Eğitim sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'da bedelli askerlik görevini yerine getirdiği sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Onur Yavuzoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hayatını kaybeden piyade er Onur Yavuzoğlu, Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan 59. Topçu Er Eğitim Tugayı'nda bedelli askerlik görevini yerine getirdiği sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade er Onur Yavuzoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 12 Ekim'den bu yana yaşam mücadelesi veren Yavuzoğlu'nun acı haberini alan anne ve babası, çocuklarının cenazesini almak için dün Erzincan'a gitti. Erzincan'da düzenlenen askeri törenin ardından Yavuzoğlu'nun cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi.

Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Onur Yavuzoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sırasında Yavuzoğlu'nun aile yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Acılı aileyi yakınları sakinleştirdi.

Oğlunun yemin törenine gidecekken acı haberi alan anne Gülten Yavuzoğlu, "Benim oğlum sapa sağlam gitti. Hiçbir şeyi yoktu. Gülerek gitti benim oğlum. Ayın 26'sında yemin edecekti. Yemin törenine gidecekken bu haberi aldık. Şimdi buradan uğurluyoruz kendisini. Onunla çok gurur duyuyorum. Başkada bir şey diyemiyorum" dedi.

Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Onur Yavuzoğlu'nun naaşı Sarıyer'e defnedildi.