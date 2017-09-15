Eğitimciler, mültecilere kod eğitimi için hazırlanıyor

Bu önemli projenin ilk ayağı olarak gençlere kodlama öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amacıyla ’Eğitici Eğitimleri’ gerçekleştiriliyor.

Orta Doğu ve Türkiye olmak üzere dünya genelinde yaşanan mülteci krizi için ülkelerin ve sivil toplum kuruluşlarının üzerinde çalıştığı çözüm arayışları içinde teknolojinin etkin kullanımı kritik öneme sahip. Bu kapsamda, kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya önde gelen firmalardan SAP, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve beraber çalıştığı sivil toplum kuruluşlar ile birlikte dünyada dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmak için ’Mülteci Kod Haftası’ düzenliyor. 9 ülkede gerçekleştirilecek kodlama etkinliklerinin bir adresi de Türkiye. İlk olarak 13-14 Eylül tarihlerinde uzmanlar tarafından verilen Eğitici Eğitimleri ile mülteci ve Türk gençlere ve çocuklara eğitim verecek gönüllüler yetiştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Dünya İnsani Zirvesi’nde duyurusu yapılan ’Mülteci Kod Haftası’nda 8 ile 24 yaş arasında 10 binin üzerinde çocuk ve gence temel kod yazma becerileri kazandırıldığı belirtildi. Bu yıl 15-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Mülteci Kod Haftası’nda Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan, Fransa, Yunanistan, Irak, İsveç ve Filistin olmak üzere 9 ülkede kodlama atölyeleri düzenlenecek. SAP, projenin ilk ayağı olan çocuklara ve gençlere kodlama öğretecek eğitimciler yetiştirilmesi amaçlanan ’Mülteci Kod Haftası Eğitici Eğitimlerini’ 13-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ve Şanlıurfa Harran Üniversitesinde gerçekleştiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren SAP Geliştirme Merkezi Yazılım Mühendisi Talip Özakça, ’’Burada özellikle 8-24 yaş arası çocuk ve gençleri hedef alarak onlara giriş seviyesinde web yazılımı ve daha sonrasında Scratch eğitimi vermeye çalışıyoruz. Scratch, MIT’nin yazdığı özellikle çocukları hedef alan yazılımı öğreten ve programlama nedir, nasıl çalışır bunu gösteren bir uygulama’’ dedi.

Eğitimlere katılanlar hakkında bilgi veren Özakça, ’’Buraya gelen herkes hoca olmaya geldiğinin farkında. Eve gittiklerinde kendi çocuklarına ve kardeşlerine de bunu öğretebileceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla sorumluluk bilincine sahipler ve motivasyonları yüksek. Hiçbir zaman odaklarını kaybetmiyorlar. Gösterilen her şeyi aynı şekilde yapmaya çalışıyorlar. Eğitim her yıl belirli dönemlerde yapılıyor. SAP, bu girişimini uygulamaya devam edecek’’ şeklinde konuştu.

’’Bilişim dünyasında çok fazla iş açığı var’’

Bilişim teknolojisi dünyasında çok fazla iş açığı olduğunu dile getiren Özakça, ’’Çocukların, programlamayı küçük yaşta öğrenmesi çok önemli. Burada, elimizden geleni yapıyoruz. İmkanı olmayan çocukların da bilgisayar dünyasına adım atmasını sağlıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Eğitimlere katılan Elif İsmailoğlu,’’Kod eğitimi alıp daha sonra Kod Haftası’nda çocuklara kod eğitimi vermek için katıldım. Yazılım ile ilgili gönüllü bir şey yapmak istiyordum. Daha önce de bu tip programlara katılmayı arzu etmiştim. Bu programı görünce başvurup buraya geldim. Eğitimin 2’nci günü. Amaç, çocuklara biraz daha bilişim dünyasını tanıtabilmek ve farklı bir hayat olduğunu göstermek. Herkesin motivasyonu yüksek. Daha sonra çocuklarla çalışacağımız için olabildiğince öğrenip onlar için bu eğitimi eğlenceli hale getirmeğe çalışıyoruz. Hedefimiz, onların dünyasını geliştirmek. Eğitime katılmak için sosyal ağdan Refugee Code Week sayfasından ve web adresinden başvuru yapılabiliyor. Ben programı tanıtan e-mail yoluyla başvuru yaptım.’’ açıklamasında bulundu.

Eğitmen olmak isteyen adaylar, binlerce gencin kendi kendine yetebilmesi ve yeni çağın dili kodlama ile başarılı bir kariyer yolu çizebilmesine yardımcı olmak için web sitesi üzerinden başvurabiliyor. Yurtdışından gelen uzmanlar tarafından verilecek eğitimde katılımcılar, Scratch Code yazılımı kullanarak temel programlama ve web programlama öğrenebilecekler.