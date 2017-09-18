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18 Eylül 2017 11:56

“Eğitimde ailenin etkisi çok önemli”

Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, eğitim ve öğretimde ailelerin etkisinin çok önemli olduğunu belirtti.

“Eğitimde ailenin etkisi çok önemli”

18 Eylül 2017 11:56


Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın bugün başlayan 2017-2018 Eğitim Öğretim yılına ilişkin açıklamada bulundu. Bu eğitim-öğretim yılında da insanı merkeze alan eğitim anlayışını benimsediklerini belirten Yalçın, eğitim ve öğretimde ailelerin etkisinin çok önemli olduğunu söyledi. Aile çocuğa destek olarak onun başarılı bir geleceğe adım atmasına yardımcı olacağını söyleyen Yalçın, “Böylece çocuklar algı düzeyi yüksek, teknolojiyi kullanabilen, mesleğinde, sosyal ve aile hayatında başarılı, tüm insanlığa faydalı olabilecek kadar donanımlı insanlar olacaklardır. Birikim Okulları olarak ahlak ve maneviyat sahibi, varlığa, bilgiye ve değerlere kendi medeniyetinin penceresinden bakabilen, ayakları bu topraklarda olduğu gibi zihni de yüreği de bu coğrafyada olan, vicdan sahibi, vatanına ve milletine yürekten bağlı insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.


Yalçın, okulda bilim ve teknolojinin, çocukların başarısı için tek başına yeterli olmadığını belirterek, “Erdemli bir hayata ulaşmak ancak tamamlayıcı parçalar da eklenirse mümkündür. Bu sadece bizim değil, tüm insanlığın aradığı şeydir. Bu bakış ile eğitim modellerinin temelinde parmak izleri gibi her bir öğrenci özeldir ve biriciktir anlayışı vardır. Bu duygu ve düşüncelerle 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı camiamız ve çocuklarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.




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