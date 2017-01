Eğitimli çöpçüler mezuniyetlerini süpürge ve kovalarıyla kutladı

Eğitimli çöpçüler, bir yıllık üniversite eğitiminin sonunda sertifikalarını almaya süpürge ve çöp kovalarıyla geldi. Profesyonel temizlik işçileri, sertifikalarını alırken kep yerine şapkalarını atarken Erkin Koray’ın unutulmaz “Çöpçüler” şarkısını söyleyerek de sevinçlerini yaşadılar.

Sokak, mahalle ve caddelerin daha bilinçli bir şekilde temizlenmesi amacıyla profesörlerden bir sene boyunca dersler alan eğitimli çöpçüler sertifikalarını almaya çöp kovaları ve süpürgeleriyle geldiler. Özel bir üniversitede düzenlenen sertifika törenine Zeytinburnu Belediyesi Başkan Yardımcısı Feruz Kutsal, eğitime katılan yaklaşık 400 temizlik görevlisi ve eğitim veren hocalar katıldı. Tören protokol konuşmalarının yapılmasıyla başlarken sertifikaların dağıtılmasıyla devam etti. Zeytinburnu Belediyesi Çöp Toplama Ekibi, ilçede başlatılan "Eğitimli Personel, Sağlıklı Çevre" projesi kapsamında 1 yıl süren yoğun eğitimin sonunda sertifikalarını alarak mezun olmanın sevincini yaşadı. Sertifikalarını alan profesyonel temizlik görevlileri kep yerine şapkalarını havaya atarak sertifika almalarını kutladı. Ardından hep bir ağızdan Erkin Koray’ın unutulmaz “Çöpçüler” şarkısını söyleyen temizlik görevlileri eğitimlerini başarıyla tamamlamanın mutluluğu yaşadı. Çöp toplama ve sokak süpürge ekibinin, geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları üzerine 1 yıl süreyle eğitim aldığı proje sayesinde sokaklar artık sertifikalı temizlik işçilerine emanet olacak.



“Zeytinburnu halkı için, sağlıklı bir yaşam biçimi için mücadelemize devam edeceğiz”

Temizlik görevlilerinin yaptıkları iş nedeniyle hem kendi sağlıklarına hem çevrelerindeki insanların sağlığına dikkat etmeleri noktasında eğitimlerin önemine dikkat çeken Zeytinburnu Belediyesi Başkan Yardımcısı Feruz Kutsal, “Biz burada eğitimimizi alacağız, Zeytinburnu halkı için sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir yaşam biçimi için mücadelemize devam edeceğiz. Ben temizlik görevlilerimize eğitimlerinde katkı sunan değerli rektörümüze, hocalarımıza, verdikleri bu bilgilerle Zeytinburnu halkına hizmet edeceğimizden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Hor görülmek istemiyorlar”

Temizlik görevlilerine eğitim veren Prof. Dr. Gürol Emekdaş, “Çok hor görüldüklerini anladım ben hor görülmek istemiyorlar. Onlarda hayatın içinden bir meslek grubu seçmişler. Kişisel hijyenlerine önem vermeleri gerektiğini bazı koruyucu önlemler alarak kendilerini hastalıklardan korumaları gerektiği konusu üzerinde bilgi vermeye çalıştık. Çok duygulandılar, hocam profesör olarak bize ders mi vereceksiniz diye. Çok kötü materyallerle çalışıyorlar, evlerine gittikleri zaman orada oluşabilecek hastalıklardan da evlerindeki ailelerini de korumaları gerekiyor” diye konuştu.



“Kılık, kıyafetimiz, temizliğimiz olsun her konuda bir fikrimiz oldu”

Sertifikasını aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren temizlik görevlisi Hüseyin Korkmaz, “1 yıl boyunca temizlikle ilgili eğitim aldık. Ellerimizi, ayaklarımızı, tırnaklarımızı ne şekilde temizleyeceğimizin eğitimini aldık. Hocalarımızdan memnunuz, mikroplara karşı faydasını da gördüm. Bu eğitimden sonra sokaktaki temizliğe farklılık gelecek. Kılık, kıyafetimiz, temizliğimiz olsun her konuda bir fikrimiz oldu” dedi.



“İşimizi seviyoruz, severek yapıyoruz”

Aldıkları eğitimin kendilerine olumlu yansımaları olacağını ifade eden temizlik görevlisi Şükrü Tiryaki, “Heyecanlıyız şuan bu sertifikayı almak herkese kısmet olmuyor. İyi oldu, işimizi seviyoruz, severek yapıyoruz. Temizlik her zaman iyidir” şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Belediyesi ve özel bir üniversitenin ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında atıkların toplanması, çevre temizliği, şehir düzeni, atık gruplarının çevreye etkileri, personelin bilgi ve maharetlerini arttırması gibi birçok eğitimden geçirilen temizlik personelleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından daha donanımlı hale getirildi. Çevre ve atık bilinci konuları hakkında 1 yıl boyunca akademisyenlerden uygulamalı olarak ders alan çöpçüler mezuniyetlerinin ardından eğitimlerde öğrendikleri uygulamalardan hareketle maharetlerini sokaklarda gösterecek. Eğitimli temizlik görevlilerinin iş başı yapmasıyla sokaklardaki atıklar için daha bilinçli bir temizlik çalışması da yapılması öngörülüyor.